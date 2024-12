Reúnen más de 300 firmas para pedir que se permita pescar con caña en el puerto de Carril

Más de 300 firmas avalan un escrito presentado por la vilagarciana María Jesús González Culler en el que solicita a Portos de Galicia que se permita pescar con caña en el puerto de Carril. Cabe recordar que desde hace ya unos años –y a raíz de la nueva normativa portuaria– no está permitido realizar este tipo de actividad recreativa en terreno de titularidad portuaria. Dice la vilagarciana que “esta actividad, que durante generaciones se ha llevado a cabo en nuestro puerto, representa no solo una tradición local, sino también un motor de convivencia y vitalidad para nuestra comunidad”. Entienden los firmantes que la medida restrictiva “carece de una justificación coherente”. Aseguran que la prohibición de la pesca en esta zona de Carril “ha contribuido al progresivo vacío de nuestro puerto, un espacio que antaño rebosaba de actividad y vida social”. De hecho recuerdan que esta práctica “reunía a personas de todas las edades: mayores, jóvenes y familias enteras que compartían su pasión por este hobby y que, con su presencia, generaban un ambiente vibrante y acogedor”. La solicitud también va acompañada de un papel firmado por el patrón mayor de Carril en el que expresa que no ve problema en que se realice esta actividad.