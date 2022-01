Romper la brecha de género en la Automoción, el reto del Bouza Brey

Romper con la brecha de género que existe en los ciclos formativos es uno de los objetivos que este curso académico se han marcado desde el instituto vilagarciano Bouza Brey. En este centro se imparten ciclos de la rama más técnica, de ahí que la mayor parte del alumnado sean hombres. Es por ello que desde el instituto han puesto en marcha un proyecto encaminado a hacer ver que la formación no tiene género y que aquellas especialidades que, tradicionalmente, podrían verse relacionadas con los hombres o con las mujeres por separado confluyen a día de hoy con absoluta normalidad. Dentro de este proyecto el departamento de Automoción que dirige Álvaro Rodríguez ha organizado una mesa redonda para el próximo 7 de marzo (coincidiendo con la proximidad del Día Internacional de la Mujer) con mujeres que son un referente en el sector y que son ejemplo de que ningún oficio tiene género. “A nosa idea xa é durante todo o ano promover a inclusión da muller no sector da automoción, que parece que durante anos só estivo reservado aos homes. Cremos que é importante que as rapazas identifiquen a referentes que lles poidan servir de exemplo”.





Esos referentes estarán en esa mesa redonda en la que estará la responsable de Recursos Humanos del Grupo Xunqueira; una profesora del Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra; un cargo de responsabilidad en la Gestamp y una madre y una hija que cursaron sus estudios en automoción en el IES de Vilalonga, en Sanxenxo. El techo de cristal, la visión de su profesión y de cómo es ser una mujer en un mundo de hombres serán algunos de los temas que se abordarán en esta jornada. La charla está pensada para las alumnas de 4º de la ESO y de Bachillerato, pero está abierta a todo aquel que desee asistir. El jefe del departamento de Automoción reconoce que el problema de asociar una formación a un hombre a una mujer dependiendo de sus características “é algo que acontece a nivel global, non só na automoción” y que se está viendo desde hace años en la formación profesional.





Esta iniciativa vinculada con los roles de género en la formación profesional se desarrolla de forma conjunta con otras propuestas del departamento de Automoción del centro. De hecho en estos meses habrá varias charlas relacionadas con el sector: Una sobre las características del vehículo autónomo, otra sobre los retos de empleo en una era 4.0 y una tercera en la que el alumnado participará junto a Emerxencias del 061 y Bombeiros en un simulacro con vehículo híbrido o eléctrico. “Non é o mesmo o rescate nun vehículo normal que nun destas características que ten unha carga eléctrica tremenda. Os alumnos participarán activamente na actividade”, explica Álvaro Rodríguez.





Las propuestas sirven para implicar al alumnado en cuestiones que van más allá de la formación teórica en las aulas.