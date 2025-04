La Rúa do Río para Rey Daviña o Clara Campoamor para Conde Vallellano: Las propuestas del Concello de Vilagarcía para cambiar el callejero

La Rúa do Río volverá a brotar por Vilagarcía. Es la propuesta del Concello de Vilagarcía para sustituir Alcalde Rey Daviña, alcalde y presidente de la Diputación durante la dictadura franquista, en virtud de la Ley de Memoria Democática. No será la única calle que cambiará de nombre.

Otra, a muy pocos metros, estrenará nombre e imagen casi al mismo tiempo. La Xunta de Voceiros, en la que participaron PSOE, PP, BNG y EU, abordó el cambio de nombre de Conde Vallellano (ministro con Franco) por Clara Campoamor, escritora y política que impulsó el sufragio femenino durante la II República. La actriz María Casares, marcada por el exilio y que triunfó en Francia, dará nombre al tramo de la PO-548 hasta la rotonda de Bamio. A continuación, Carmen Meaños dará nombre a un camino que recorrió muchas veces en vida, entre Cervantes y el cementerio de Carril. La mujer que mantuvo siempre viva la memoria del padre, cuya vestimenta antes de la tragedia era capaz de recitar de corrido, es la propuesta para el vial que mira a Cortegada.

En relación con la Memoria Democrática, el Concello propone cambiar Rivero de Aguilar por Laureano Gómez-Paratcha, ministro vilagarciano durante la II República; Fariña Ferreño por Maruja Mallo, pintora del surrealismo; y Almirante Fontán por Serafín Ameijeiras, el último alcalde de Vilaxoán. El carnicero de Badajoz dejará también de formar parte del callejero. La propuesta es sustituirla por el nombre de Luis Pando, juez asturiano que llegó al municipio por amor, presidente del Frente Popular, un hombre que aún entre rejas y consciente del final supo soñar con un futuro de esperanza.

Criterios a seguir

Además de la necesidad de cumplir la ley, los criterios a seguir para la elección de los nuevos nombres fueron tres. El primero, el cumplimiento de los acuerdos plenarios (como en el caso de Paratcha y Pando); el mantenimiento de la toponimia histórica (como la Rúa do Río) y la "máis que necesaria feminización do rueiro", señalan fuentes municipales. De hecho, en el municipio hay 92 calles que recuerdan a hombres frente a 15 destinadas a mujeres.

En el ámbito de recuperar la toponimia original, se encuentran los cambios en Travesía Xesteira, Travesía Feal, Rúa 3 y Rúa do Pavillón, todas ellas en Sobradelo y Fontecarmoa, que pasarán a llamarse Camiño do Pombar, Camiño das Caneadas y Camiño da Pedra da Vela (ambas en Feal, dependiendo de la zona ya que se hará un desdoble), As Lagoíñas y Covelo.

En cuanto a las calles ubicadas en Sobradelo (Xesteira y Feal) así como la zona de acceso a Fontecarmoa, implicarían un cambio en la numeración. En estos casos, el Concello colocará unos avisos e informará directamente a las empresas de reparto, para tratar de evitar la confusión de los primeros días. A mayores, se aportará la nueva señalización numérica a la veintena de casas afectadas, con el fin de minimizar las molestias.

El gobierno local busca el consenso con los grupos, "que posibilitará que se desatascase dunha vez por todas este asunto. Un tema fundamental para acualizar o noso rueiro borrando ás personalidades que foron afíns á ditadura para cumprir coa lexislación vixente", señalan desde el ejecutivo socialista.