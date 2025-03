Rueda visita la Protectora de Animales de Pinar do Rei, que acoge a 115 perros y a 123 felinos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aprovechó la soleada mañana para visitar las instalaciones de la Protectora de Animales de Vilagarcía en Pinar do Rei. El máximo mandatario autonómico, dirigido por la presidenta de la asociación Ángeles Cifuentes, conoció los servicios que se dan en este refugio municipal y al que la Xunta también destina diferentes líneas de ayudas. En Pinar do Rei hai, a día de hoy, acogidos un total de 115 perros y 123 gatos. Aunque las instalaciones están por encima de su capacidad Cifuentes reconoció que “o ritmo de adopcións é bo, aínda que sempre pedimos máis e podería ser mellor”. En la Protectora trabajan una media de diez voluntarias, además del personal que hay en plantilla como es una veterinaria y dos cuidadoras con personal especializado y formado. Cifuentes destacó además el trabajo que realizan con el control de las colonias felinas callejeras. “O ano pasado esterilizamos e puxémoslle o chip a un total de 262 gatos e supoñemos que neste chegaremos aos 300”, declaró la presidenta de la asociación. Indicó que aunque el número de felinos en Pinar do Rei ahora está en los 123 a mediados de marzo se espera la llegada de más, debido a que es el arranque de la campaña tras el período de celo y parto de las gatas.



El presidente de la Xunta puso en valor el trabajo de las entidades que realizan tareas en favor de los animales para los que pidió un “respecto e bo trato” por parte de la ciudadanía. Indicó que en Galicia uno de cada tres gallegos tiene una mascota y que la Xunta ha incrementado la cuantía de las ayudas para que –de una u otra forma– se promueva el bienestar animal.



Alfonso Rueda declaró que la intención de la administración autonómica es la de dotar a las siete grandes ciudades gallegas de parques en los que los dueños puedan ir con sus perros a pasear. Indicó, de hecho, que en algunas localidades ya están avanzados los proyectos y que no se descarta ampliarlos a otros municipios más pequeños.

El presidente autonómico indicó que para apoyar tanto a concellos como a protectoras y particulares la Xunta de Galicia ha reservado en este ejercicio un total de 1,4 millones de euros en tres líneas de ayudas distintas que podrán solicitarse hasta el mes de septiembre. Además destinan 850.000 euros a concellos que acogen animales abandonados o gestionan colonias felinas.