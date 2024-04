O Salnés lanza decenas de ofertas de trabajo para reforzar el sector turístico en la temporada estival

El Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) es una entidad referente para el sector y desde ella trabajan para intentar paliar, en la medida de lo posible, la escasez de personal para la hostelería del municipio.

Y es que como asegura el presidente del CETS, Alfonso Martínez, “uno de los mayores problemas que tiene el sector es encontrar personal. Ya no solo cualificado, sino en general, gente para trabajar no es fácil”. Un hándicap que pone en un apuro al sector, que cada vez exige más calidad y no consigue cubrir sus necesidades.

No es nada nuevo, explica Martínez, “es algo que viene de atrás pero por la pandemia se acentuó y ahora cada vez es más complicado”. Por ello, desde el Consorcio mantienen un acuerdo con el Concello de Sanxenxo y la Xunta por el FP dual de Cocina y Restauración que se imparte en Vilalonga y cuyos alumnos de segundo año se encuentran actualmente realizando las prácticas en los establecimientos, a la espera de que sigan saliendo nuevas promociones que en los próximos años pongan en práctica la teoría aprendida en la formación. Los hoteles de Sanxenxo también cuentan con el trabajo de aprendiz de las Camareras de Piso que recientemente realizaron un curso con la Cruz Roja. Si en la mayor parte de los casos el establecimiento no ofrece alojamiento, es muy difícil atraer trabajadores que vengan de fuera

“Nosotros empezamos a aportar nuestro granito de arena, pero esto no se soluciona así”, asegura Alfonso Martínez quién apela a la “implicación total por parte de todos”, el propio sector y las administraciones, pues señala que “hay mucha gente de fuera que quiere trabajar pero no tiene permiso y no la puedes contratar”.

Otro de los problemas apunta el presidente del CETS, es el problema con la vivienda para la gente que quiere venir de fuera a trabajar en la comarca, “si en la mayor parte de los casos el establecimiento no ofrece alojamiento, es muy difícil atraer trabajadores”. “Es una suma de todo, y al final se complica”, concluye.