"Sálvame", nueva canción y videoclip de Os Imperfectos

Os Imperfectos continúa con la presentación de su nuevo disco y golpean con una canción en la que la belleza llega a través de todos los sentidos. Con "Sálvame", la banda de Vilagarcía continúa con la presentación de su primer álbum, "Supernova" y, desde el 11 de octubre puede verse en todas las plataformas digitales.

Además, en Youtube se puede ver el videoclip, dirigido por Arde, un proyecto de Diego Falcón, profesional del audiovisual que no para de hacer colaboraciones con artistas de Galicia. Está protagonizado por Ana Montull y Paulo Falcón y trata sobre "alguén que está a piques de perder todo o seu brillo e aférrase á última esperanza".



Cuentan, además, con músicos de sesión, como Pepe Santamaría (batería) y Rubén Iglesias (bajo).

Os Imperfectos es una banda de Vilagarcía compuesta por Juan Carballo (poeta y voz), Álvaro Cardalda (teclados y voz) y Pedro Falcón (guitarras), que se encuentra inmersa en el lanzamiento de Supernova. la primera canción en ver la luz fue "Hai algo máxico", disponible en todas las plataformas digitales desde septiembre. Con "Sálvame", el grupo constata que está pisando fuerte en la escena musical gallega.

Juan Carballo, Pedro Falcón y Álvaro Cardalda, los tres "Imperfectos" I DAVID GONZÁLEZ

Presentación en festivales

Lo hace con un "respecto e cariño absolutos pola poesía e música en galego", una apuesta clara por la "manufactura", ya que ellos mismos componen y producen, y con escenarios completamente autóctonos.

Así, "Supernova" fue gravado, mezclado y masterizado en el estudio "A Casiña", de Vilaxoán, las baterías se grabaron en el Garaxeland de Santiago y los videoclips se rodaron por diferentes puntos de Galicia. Son un total de ocho temas y todos se podrán escuchar en plataformas como Spotify, Appel Music o Youtube, durante los próximos meses.

"Imperfectos somos nós, pero estamos seguros de que Galicia é o lugar perfecto para dar cos mellores profesionais do mundo", señalan los integrantes de la banda, que advierten de que "esta gran Supernova non fixo máis que comezar e agardamos poder presentalo nas mellores salas e festivais do país".