Santa Rita se despide hasta el próximo año con una jornada dedicada a los más pequeños

Las fiestas de Santa Rita se despidieron ayer con una jornada en la que los más pequeños fueron los grandes protagonistas. Así, los niños pudieron disfrutar de la programación de cortos del Festivaliño on the road, en la Praza de Ravella, que además estuvo amenizada por un “capitán” de lo más particular: El humorista Al Guanella.



Esta actividad y la Feira Celta fueron las programadas para la última jornada de unas fiestas muy esperadas en Vilagarcía, que se vieron algo afectadas por la lluvia y por la cancelación del concierto principal, el de La Love You, que se llevará a cabo en agosto.



Aún así, las fiestas de Santa Rita destacan por su carácter romero y así se pudo ver en unas calles que estuvieron llenas y en la zona de los pulpeiros en la que, a determinadas horas, no cabía ni un alfiler, sobre todo durante el día grande.



La verbena del domingo, el Encontro Folclórico, la Gala Lírica del sábado y los pasacalles pusieron el toque musical a Santa Rita, que este año no pudo salir ya que la Iglesia optó por dejarla resguardada ante una amenaza de lluvia que, finalmente, no se cumplió.



Fueron los entresijos de unas fiestas que ahora dejan a vilagarcianos y visitantes con ganas de más y a la espera de San Roque, que se celebrará a mediados del mes de agosto. l