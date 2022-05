Santa Rita regresa a las calles

Sin mascarillas, con las multitudes que siempre la han acompañado y con el olor a romería que la caracteriza. La celebración de Santa Rita vuelve este año a Vilagarcía por todo lo alto. Tras dos años de pandemia el convento e iglesia de Vista Alegre acogen una de las citas religiosas más importantes no solo de la capital arousana, sino de toda la comarca de O Salnés y alrededores. Miles de personas volverán a peregrinar hasta Vista Alegre (algunos a pie, otros en coche) para pedir y ofrecerse a la “patrona de los imposibles”. Se recuperan tanto los actos litúrgicos con el aforo completo como los puestos que ocupan las principales calles de la ciudad. Así pues habrá misas sin parar desde las siete de la mañana y la solemne será –como marca la tradición– a la una del mediodía. La procesión está fijada para las ocho de la tarde y partirá del convento para recorrer la calle Castelao, la Praza de Galicia, Conde Vallellano, Juan García, Valentín Viqueira, Avenida da Mariña y de nuevo Conde Vallellano y Praza de Galicia para terminar en Vista Alegre. Aunque en los dos años de pandemia hubo igualmente misas por el día grande de Santa Rita –con un férreo control del aforo e incluso reparto de tíquets para entrar a la iglesia– la procesión no salió ni en 2020 ni en 2021. Sí lo hará este año. Es quizás –junto a la celebración de la Festa da Auga– uno de los eventos más multitudinarios que se registran cada año en Vilagarcía. Es, como la definen muchos vilagarcianos, la “romería de casa”.



El ambiente festivo ya puede percibirse desde hace unos días y desde que empezó la verbena en el entorno de la iglesia de Vista Alegre. No solo vuelven las misas y los actos litúrgicos, sino también los puestos de rosquillas, de churros, las pulperías y las decenas de lugares para comprarse de todo esparcidos por toda la ciudad. También las atracciones, que harán la delicia de los más pequeños de la casa y que devuelven también el espíritu festivo a un sector duramente castigado durante la pandemia del coronavirus.







Tanto para las misas que se celebrarán a lo largo de todo el día como para la gran procesión habrá un operativo especial de seguridad para que el acceso a las principales zonas de la fiesta se realice de la forma más correcta posible garantizando la seguridad a las miles de personas que se prevé que asistan.