El grupo La la love you pone la música al regreso a la normalidad de Santa Rita

El grupo La la love you será el encargado de poner el toque musical al regreso a la normalidad de la tradicional romería de Santa Rita. Será en un concierto gratuito el sábado 21 a partir de las once de la noche en el parque de A Xunqueira. Lo mejor es que será con el formato prepandémico por lo que no será necesario estar sentado y llevar mascarilla. También se suprime la distancia y los aforos. Y es que Santa Rita regresa este año por todo lo alto y recuperando el formato de romería urbana que siempre abarrotó tanto el entorno de la iglesia de Vista Alegre como todo el centro de la ciudad. Así pues habrá actividades lúdico-festivas organizadas por el departamento de Cultura que incluirán a todas las edades. A mayores no faltarán las tradicionales atracciones de feria, los carruseles o los cochitos en el espacio de O Ramal. A las calles de la ciudad también regresan los puestos de venta ambulante, así como las pulperías y las rosquilleras. De hecho los interesados ya pueden iniciar los trámites para solicitar la colocación de un puesto.





Dado que Santa Rita es una fiesta fundamentalmente religiosa los actos eclesiásticos también se recuperan con total normalidad. Desde el 13 de mayo habrá misas de novena a las once de la mañana y a las ocho de la tarde y el 22 de mayo –el día grande– habrá misa cada hora desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde. La multitudinaria procesión también regresa con el acompañamiento de la imagen por las calles de la localidad.





Un programa todavía abierto

A la Concellería de Cultura todavía le quedan por desvelar aspectos del programa de Santa Rita, una fiesta que los vilagarcianos esperan con ganas después de dos años duros de pandemia y en los que el calendario festivo se cayó prácticamente por completo y –el que pudo realizarse– lo hizo bajo unas medidas restrictivas bastante duras.





Eso sí, desde el Concello avanzaron el fichaje del concierto de La la love you al ser un grupo que está gozando de un importante éxito a nivel nacional y que estuvo a punto de representar a España en Eurovisión.





La formación está respaldada por la compañía independiente Subterfuge y se ha convertido en uno de los grandes fenómenos musicales de la última década. Formados en el año 2007 y bajo un ambiente “power-pop” en junio de 2019 saltan a la fama con sus canciones de punk-pop de estribillos irresistibles con letras frescas, directas y optimistas. “El fin del mundo” fue uno de sus temas más exitosos, dado que fue el que durante el confinamiento muchas personas bailaban en sus balcones para aplaudir a los sanitarios.