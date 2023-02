El sector augura una caída del 50 % de la producción dada la situación de la mejilla

“Propaganda”, “burla” o “tomadura de pelo”. Estas son algunas de las reacciones del sector bateeiro al anuncio de la Consellería do Mar de apertura de zonas para la extracción de la mejilla tanto en la costa como en zonas portuarias. Directivos de distintas organizaciones de bateeiros (entre los que no están ni Opmega ni Amegrove) advierten una vez más que abrir estas nuevas zonas es “claramente insuficiente” y que –tal y como está siendo la campaña– la caída de la producción de mejillón de cara al próximo año será de un 50 %. Todo ello con la consiguiente afectación no solo del propio sector, sino también de “depuradores e cocedeiros, que dependen directamente de nós e que están moi preocupados”, exponen desde Arousa Norte.



“Levámosllo dicindo en diferentes reunións, que a mexilla estase desprendendo, que hai zonas nas que a hai e que teñen que abrila para que non se perda a campaña, pero eles o que fan é botar balóns fóra e dicir que as causas son outras”, manifiestan desde Femex. Y es que cabe recordar que el propio director xeral de Acuicultura, Antonio Basanta, apuntaba que algo estaba pasando para que la mejilla no se estuviese fijando debidamente a las rocas.



En todo caso al sector le parecen “insuficientes” las zonas y lamentan que “se nos trate de ignorantes facéndonos crer que nas zona portuarias hai semente. Na hai nas rocas e vaina haber nos portos?”. Respecto a la alusión al tamaño del mejillón exponen que “dende hai uns anos o mexillón medra moitísimo menos. Se á altura de outubro facían falta 40 pezas para o quilo agora fan falta 60”. De ahí que critiquen que “a Consellería sabe perfectamente que a produción vai mermar moito e agora están tentando frear con cousas que non serven para nada”.



De lo que no cabe duda es de que la gente “está queimada” y que “incluso volve coas mans baleiras”. De hecho advierten que “non queremos axudas, non queremos cartos, queremos traballar e que non nos leven á ruína”, manifiestan desde Arousa Norte.



Advierte el sector que de los 12 kilómetros de costa que se abren en la provincia de Pontevedra “a maioría son praias, noutras partes non hai mexilla e, polo tanto, queda a cousa en nada e non é suficiente para todos”.



Los bateeiros insisten en que “non hai un só expediente aberto dun de nós collendo ou estropeando o percebe. Nós imos a coller a mexilla, sen máis”. Advierten que son más de 14.000 familias viviendo directamente del sector del mejillón y que “a metade do produto que sae do mar de Galicia é mexillón”. Además lamentan que “cun tema así non nos tivera recibido nin Feijóo no seu día nin agora Alfonso Rueda. É unha vergoña”.



Las reuniones se irán sucediendo en los próximos días con el fin de establecer un calendario de movilizaciones. “Non nos queda outra”, lamentan.