El sector bateeiro alza la voz durante la investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta

Una representación del sector del mejillón se concentró ayer ante el Parlamento de Galicia durante la toma de posesión del nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por el conflicto de la extracción de la mejilla.





Dada la importante presencia policial para la investidura, los bateeiros se colocaron en el entorno de O Hórreo portando una pancarta para hacer más visibles sus protestas ante una situación que, alertan, pone en riesgo el sector.





El presidente de la Asociación Arousa Norte, Alejandro Tubío, explicó a Europa Press que cuando comenzó la campaña de este año, la Consellería do Mar en funciones, Rosa Quintana, “sin decir nada”, acotó la mayor parte de las zonas basándose en informes que, indica, “no son reales ni se pueden comprobar”. Asegura además que la titular de Mar tiene otros informes que “efectivamente demuestran que hay zonas en las que se puede coger sin comprometer ningún otro cultivo, perjudicando seriamente la actividad sin explicación ninguna”.





Por su parte, el presidente de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), Ricardo Herbón, apuntó que “la gente está indignada; se le prometió la apertura de zonas a principios de abril y a día de hoy siguen sin abrir”. “Ahora mismo estamos miles de familias en el aire, sin poder abastecer a las bateas y sin tener ninguna explicación”, lamenta Tubío. No entienden la actitud de la conselleira e insisten en que “si no se pone la semilla en las bateas, habrá una merma en la producción que se verá reflejada en las próximas cosechas Después seguramente nos echemos las manos a la cabeza, pero será un poco tarde”, advierte Herbón.





División de opiniones

En vista de que todavía no hay solución para el conflicto, el sector mejillonero exige directamente las dimisiones de la conselleira Rosa Quintana, por su “pésima xestión” y de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez.





Una petición, junto a la movilización de ayer, que ha sido criticada por las Federacións Galega e Provinciais de Confrarías de Pescadores, que expresaron en un comunicado su “indignación” ante la actuación del sector. “Considérase inaceptable e indecente a postura dalgunhas Asociacións de bateeiros en canto van en contra dunha decisión valente e ponderada da Consellería do Mar, e de todo necesaria para salvagardar as poboacións dun recurso como o percebe, que nos últimos anos foron arrasadas de forma indiscriminada por parte dalgún grupo de desalmados do sector mexilloeiro”, señalan.





Por ello, las Federaciones destacan el “empeño e a boa vontade” de la conselleira en resolver este conflicto, e instan al sector a “aceptar os ofrecementos que lles puxo enriba da mesa. Non cabe a menor dúbida e os feitos así o demostran, o gran labor levado a cabo durante tantos anos por Rosa Quintana, e por Susana Rodríguez, na defensa a ultranza dos intereses do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola sen excepción”.





En todo caso, este posicionamiento de las federaciones no coincide con la opinión de algunos Pósitos arousanos a ambos lados de la Ría, que mantienen su compromiso con el sector apoyando las movilizaciones.