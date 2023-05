El sector dice que usar cría de hatchery en las bateas implica perder la DOP

El sector bateeiro lo tiene claro. Insiste en que el único método para garantizar su supervivencia es el de obtener mejilla de las rocas. De las hatcheries –como en varias ocasiones ha propuesto la Consellería do Mar para luchar contra el desabastecimiento vivido este año– aseguran que es inviable. Desde la Plataforma en Defensa da Cría indican que usar esa mejilla obtenida en criaderos implicaría perder el sello de la DOP Mexillón de Galicia “que tanto nos costou conseguir”. Lo mismo ocurriría –dicen– con el distintivo de Mexillón Ecolóxico “pois ao ser producida a cría nun medio artificial non pode considerarse ecolóxico”.



Los bateeiros esgrimen todavía más razones. Aseguran que la afectación va más allá de la DOP y entienden que al ser modificado genéticamente no habrá desove natural en las bateas y ser perderá la variedad genética del mejillón. Además apuntan a que “as hatcherys non garantizan o abastecemento da mexilla a todas as bateas de Galicia debido ao gran espazo que necesitan para as súas instalacións”.



La Plataforma en Defensa da Cría, que lleva ya meses con movilizaciones y exigiendo la derogación del artículo 13, teme que desde la administración se apliquen este tipo de propuestas y que “o sector bateeiro pase de ser un sector vivo e en continua innovación a ser un mero peón ás ordes das multinacionais que terán o control da mexilla implantándose o sistema produtivo do salmón en Chile donde as empresas Noruegas suministraban as crías”.



Creen desde la Plataforma que si les obliga a acudir a las hatchery para poder dotar de cría a las cuerdas de sus bateas están destinados a desaparecer como sector.



Cabe recordar que la Consellería do Mar anunció hace unas semanas que se está trabajando en un plan de explotación de la mejilla, del que todavía no se ha sabido nada. De forma paralela el sector pedía hace unos días a la Xunta que se amplíe el plazo de extracción más allá del día 15 de junio, dado que en las últimas mareas se ha detectado más cría en las rocas. Sin embargo desde la Consellería do Mar no han dado todavía respuesta a esta petición, dado que piden más datos e información al sector que avalen esa solicitud.