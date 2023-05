El sector del mar lanza un nuevo SOS por la "caída libre" de la producción en la Ría de Arousa

El sector del mar lanza un nuevo SOS ante la “caída libre” de la producción marisquera en la Ría de Arousa. Representantes de diferentes cofradías, asociaciones bateeiras y colectivos vinculados al mundo del mar capitaneados por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa comparecieron para exigir de la Consellería do Mar actuaciones “firmes e serias” para devolver la riqueza a una Ría en “perigo de extinción”.



El presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, destacó las exigencias de un sector muy preocupado por su futuro. Primero piden un plan de regeneración “serio e rigoroso, dotado economicamente, para garantir o futuro das campañas marisqueiras”. No es lo único. El sector también exige un estudio científico que arroje luz sobre las causas que motivan el deterioro productivo de la Ría. “A administración está mirando para outro lado cando son eles os que deben xestionar”, se quejan desde el sector.



Lo cierto es que la PDRA y los representantes del mundo del mar comparecieron con datos en la mano y advirtiendo de una dramática caída de la producción en los últimos 20 años. Desde la Cofradía de Cambados aseguran que “no ano 2003 colliamos sobre catro quilos de ameixa fina. Pasamos a dous no 2013 e agora estamos en medio quilo”. Advierten que hay un problema en el momento del “desove, xa que a ameixa morre. Ademais a que sae adiante non medra igual que antes”.



Lo mismo ocurre con el berberecho, como explican desde Rianxo. “O que hai é de talla moi pequena. Hai un declive clarísimo que leva ao sector a estar facturando moitísimo menos e que a xente do mar deixe a súa actividade buscándoa na terra. Iso non é o que queremos”. Desde Cabo de Cruz hablaron de la situación de la almeja rubia apuntando que en el año 2000 se conseguían unos topes de 15 a 20 kilos y que ahora están en apenas tres. En la Cofradía de Vilanova, por su parte, advierten de que la almeja babosa es una de las especies más afectadas. “Podemos falar directamente de extinción no referente a esta especie”, exponen.

Desde el sector bateeiro también mostraron su preocupación porque llevan notando una caída progresiva de la cría en las piedras, así como problemas en el agarre del mejillón a las cuerdas. “Algo pasa, non sabemos o que”, matizaba Rubido. Así las cosas el sector asegura que no dudarán en realizar las medidas de presión que sean oportunas para evitar el hundimiento de una de las rías más productivas del mundo.

“Agora non queremos interferir na campaña electoral, pero se temos que encher o Obradoiro como xa fixemos chegado o caso non dubidaremos en facelo”, asegura Rubido.



El patrón mayor de Rianxo, Miguel Iglesias, no dudó en tildar de “tomadura de pelo” el hecho de que la Consellería do Mar “vendese que sementou 28.000 unidades nos bancos de libre marisqueo. É unha auténtica vergoña”. El sector también censuró el comportamiento del departamento autonómico en el conflicto de la mejilla. “Crean conflitos artificiais e non pode ser”, zanjan.