El sector del Mar reclama a Rueda soluciones urgentes: “Os nosos fillos terán que coller as maletas”

Una gran representación del sector del mar, con más de una veintena de cofradías, agrupaciones y marisqueo y organizaciones de bateeiros, urgen una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para buscar una solución a la situación de la Ría de Arousa.





Un panorama que desde el sector pintan como dramático, con “un forte devalo produtivo” durante las últimas dos décadas. Para hacer frente a una deriva que dejaría la Ría sin futuro, aseguran, exigen la puesta en marcha de un plan de regeneración integral. “Que nos fagan caso ao sector, sabemos o que está a pasar na Ría”, apunta María José Vales, patrona mayor de Vilanova.





Otra de las demandas es un plan de control de vertidos. “Estamos xogándonos o futuro da xente. Se queren que os nosos fillos vaian polo mundo adiante coa maleta, entón estano a conseguir”, apunta José Manuel Pérez, responsable del pósito de Cabo de Cruz. “Temos a Ría máis produtiva do mundo e está abandonada pola administración”, apunta su homóloga en Vilanova. Miguel Ángel Iglesias, de la cofradía de Rianxo, recuerda que son miles los puestos de trabajo que genera el mar, tanto directos como indirectos. “Non podemos deixala morrer”, dice el patrón rianxeiro sobre la Ría de Arousa.





Otro de los puntos que reclaman es un plan de investigación interdisciplinar que dé un diagnóstico serio, pero desde la PDRA y el sector advierten de que los dos primeros puntos deben ser prioritarios. “Se non se aplican, non vai quedar ninguén na Ría”, advierte Xaquín Rubido, de la plataforma.





Caída de la producción

Los datos que manejan evidencian un grave descenso de la producción. En el caso de la almeja fina, la caída es del 57 por ciento desde 2002, en descenso vertiginoso a partir de 2013; la babosa descendió un 68 por ciento en el mismo periodo, mientras que la rubia lo hizo en un 47 por ciento. El caso del berberecho es quizás el más paradigmático, ya que pasó de ser “un recurso fundamental” a tener “unha presenza mínima”. Fue en 2008 cuando comenzó el descenso y Rubido lamenta que, durante este tiempo, no se tomó “ningunha medida nin se fixo ningún estudo. Tempo tiveron dabondo”. En cuanto al reló, la PDRA recuerda que siguen esperando a la tramitación por parte de la Xunta de la exención par a poder extraer los de talla superior a los 35 milímetros. Se dejó de hacer al detectarse plomo, pero los estudios hechos señalan que la forma en la que se acumula (como gránulos en los riñones) no lo hacen digerible. Pese a que se trata de una investigación universitaria realizada en 2016, Rubido lamenta que no se dio ningún paso.





Importantes pérdidas

Es uno de los motivos por los que se dirigen directamente al máximo responsable del gobierno gallego, tras años de “caso nulo” en la Consellería do Mar. “Estamos cansados de repetir sempre o mesmo”, apunta Iglesias que considera que las regeneraciones puntuales que se realizan son “tirar os cartos ao mar” ya que no hay un seguimiento de los puntos de vertido.





El sector se ofrece a sentarse en la mesa con los técnicos y los representantes de la Consellería para abordar el plan de regeneración. Lo ven necesario para a salvar una Ría cuyo estado también afecta a sus economías, con unas pérdidas que cifran en más de diez millones de euros. La reunión con el presidente de la Xunta la pidieron en junio.