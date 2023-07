El sector del metal convoca huelga indefinida a partir del 18 e insta a la patronal a negociar

El sector del metal irá a la huelga indefinida a partir del día 18 si la patronal no se sienta a negociar las mejoras propuestas en el convenio colectivo. Así lo confirman tanto los representantes de la CIG como de CCOO después de que en las diferentes asambleas se adoptase esta decisión de forma unánime. Eso sí, las jornadas de huelga convocadas para los días 12 y 13 se suspenden con la finalidad –dicen desde los sindicatos– de abrir la puerta a la negociación con la patronal. “Dicían que non querían sentarse mentres non suspenderamos a folga. Facemos este xesto e damos de prazo ata o día 18 ás seis da mañá para dialogar. A negociación é a única saída”, explica desde la CIG Xoán Xosé Bouzas.



Lo mismo desde CC OO, Miguel María incide en que “non podemos rendirnos nin tampouco traizoar aos traballadores. O sentir maioritario é que o da folga indefinida era o paso que había que dar”.



Las movilizaciones se trasladaron en la jornada de hoy al municipio de Valga con una sentada delante de las empresas vinculadas al sector (sin incidencias reseñables) para reclamar que haya una negociación seria y con diálogo. “É o único camiño”, insisten los representantes sindicales.



De momento y tras el anuncio de huelga indefinida no ha habido movimiento por parte del empresariado. Los sindicatos aseguran que están dispuestos a negociar “sábados, domingos ou cando sexa”.