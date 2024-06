El sector se moviliza por el proyecto de Altri el miércoles en Vilagarcía y rodeará la Xunta el 30

Vilagarcía acogerá el miércoles 12 una manifestación marítima contra el proyecto de la planta Altri. El colectivo Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa anunciaron esta movilización, fijada para las cinco de la tarde, y que coincidirá con la llegada del buque Arctic Sunrise al muelle de O Ramal.

El presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, puso de relieve la “contaminación que provocará o proxecto a todos os niveis”. Señaló que “a factoría terá un impacto importantísimo de todo tipo: patrimonial no Camiño de Santiago, no turismo e no sector agrogandeiro e ecolóxico”. Añadió además que se prevé la contaminación del río Ulla, con afectación directa en los bancos marisqueros y pesqueros de la Ría de Arousa.



En la movilización del miércoles la idea es que el mayor número de embarcaciones acompañen al buque de Greenpeace a su llegada al muelle vilagarciano. Mientras tanto –aquellos que no puedan movilizarse en barco– podrán hacerlo en tierra. El jueves el sector tendrá talleres en el propio buque del colectivo ecologista.



No es la única medida de protesta programada para este mes de junio. De hecho tanto Ulloa Viva como la PDRA también tienen convocada una protesta rodeando la Xunta para el domingo 30. Estarán en el entorno de San Caetano para “hacerles ver la necesidad que tienen de escuchar y comunicarse”.



Entrega de firmas

Aparte de las movilizaciones programadas en contra del proyecto de Altri la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa también sigue con su protesta reclamando medidas contundentes por parte de la administración autonómica para combatir la bajada de producción en la Ría, notable por parte de todas las cofradías. Así pues el martes 11 a las once y media presentarán en el Parlamento de Galicia las firmas de la Iniciativa Legislativa Popular que llevan recogiendo desde hace meses.

El presidente de la PDRA señala que esta cita “está programada dende hai polo menos un mes” y denuncia que “xusto a Consellería convoque aos patróns para ese mesmo día media hora despois coa idea de contraprogramar o acto da ILP”. Una acción que desde la Plataforma consideran “moi burda e que atenta contra os dereitos fundamentais”. En todo caso, con o sin patrones, acudirán a la entrega de firmas.