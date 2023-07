La Semana de Cine apunta al público joven y lanza un concurso en Instagram y Tiktok

Vilagarcía volverá a vivir una Semana de Cine de mano del Cineclube Ádega, una de las citas culturales más esperadas del verano y que sirve de aperitivo perfecto para las fiestas de agosto. Este año la organización ha decidido poner el acento en el público juvenil con unha programación que derrocha calidad de principio a fin. Así pues el ciclo arranca el domingo 30 con la Caravana de Cine instalada en la calle Rey Daviña a partir de las 12:30. Una parada obligada para los más pequeños de la casa. Ya a partir de las nueve y media de la noche -y como marca la tradición- se hará en la playa de A Concha una pequeña inauguración con la música de La Duendeneta y a continuación la proyección de la película Mars Attacks!.

El ciclo continúa el lunes 31 ya en el Salón García a partir de las 21:30 co la película "Everything everywhere all at once", de Dan Kwan y Daniel Scheinert y que -según la propia organización- "é un film que está dando moito que falar, que ben o adoras ou o odias". La siguiente parada es el martes 1 a las siete en el Salón García con la webserie Monstras, con la presencia de sus creadoras. Además se gravará un podcast justo a continuación en directo y a las nueve y media se proyectará Unicorn Wars, una película de animación muy laureada y premiada.

El toque cinematográfico más clásico llega el miércoles 2 con la proyección de Das gabinet des Dr. Caligari a las 21:30. Esta contará con la interpretación de la banda sonora en directo a cargo de Fuzzo. El jueves 3 se proyectará a la misma hora Aftersun, una "peli indie que o está petando nestes momentos entre a xente máis nova" y que llega firmada por la directora Charlotte Wells. El último día es el viernes 4 con el traslado de la Semana de Cine al parque de O Castriño para una auténtica noche de terror y picnic. De hecho se proyectará una película sorpresa no apta para menores de 16 años a las diez y para cerrar el ciclo habrá un espectáculo sonoro a cargo de Garza y visuales de Xoán Tourís.

Concurso

Como novedad de este año, y también con el objetivo de captar a ese público más joven a la pasión por el cine, el Cineclube activa un concurso a través de los "reel" de Instagram y Tiktok llamado "Eu fago cine" (co el hashtag #eufagocine). Es de temática libre y habrá premios. Las bases están en la página web de la asociación www.cineclubeadega.com/lanzamos-o-concurso-eufagocine/.