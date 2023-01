Ska-P y Zoo ofrecerán en Revenidas sus únicas actuaciones en Galicia

En este 2023 solo habrá una única oportunidad de ver en directo a Ska-P y a los valencianos de Zoo Posse, y será en el festival Revenidas de Vilaxoán. La organización ha dado a conocer los primeros nombres de un cartel que continúa la estela del pasado año, el de apostar por una programación ambiciosa, de cuatro días y que mezcle música con gastronomía, cultura, defensa de la lengua e identidad.



Así pues el único concierto que Ska-P (la archiconocida banda que en los 90 y 2000 creó auténticos himnos) dará en Galicia será en Vilaxoán. Sus fans tendrán la oportunidad de verlos de nuevo sobre el escenario y vibrar con temas que ya sonaron en Revenidas en sesiones vermú, pero nunca de la mano de la banda. De hecho es la primera vez que Ska-P pisará Vilaxoán.



No ocurre lo mismo con Zoo Posse. Los valencianos han estado en más ocasiones en el escenario de Revenidas –la última en la edición pasada– pero es la banda que los seguidores del festival más desean que vuelvan edición tras edición. Su actuación en 2022 en Vilaxoán les valió la nominación al mejor concierto en directo en un festival de medio formato. En 2023 -y después de haber abarrotado el Palau Sant Jordi y el WiZink Center en Madrid– es uno de los cabezas de cartel de la cita arousana. Los primeros nombres que la organización de Revenidas ha decidido revelar no se quedan ahí. De hecho el festival también ficha para su edición de 2023 a Fillas de Cassandra (que están arrasando y pegando fuerte en los últimos meses), a la conocida artista Sara Hebe y a Me fritos and the gimme cheetos.



Nuevos precios



Al dar a conocer los primeros nombres el festival ha lanzado otra tirada de abonos a un precio de 56 euros y que da acceso a los cuatro días. Cabe recordar que la cita vilaxoanesa se celebra los días 7,8,9 y 10 de septiembre. El Revenidas es el último de los festivales arropados bajo el paraguas de los Rías Baixas Fest que se celebra en Arousa. La primera parada es en Portas con el Portamérica, que no hace mucho daba a conocer también los nombres de su cartel confirmando ya como ubicación definitiva la Azucarera en vez de la mítica Carballeira de Caldas. Después llega la segunda edición del Atlantic Fest en la playa de A Concha de Vilagarcía. Una cita que se venía desarrollando en A Illa de Arousa y que justo antes de la pandemia apostaba por la capital arousana. Tras actuaciones con restricciones bastante duras con motivo del covid el gran formato se desarrolló por primera vez el año pasado. Este segundo será su consolidación, y ya se han anunciado nombres para el cartel como el de Leiva. Para los tres festivales hay entradas y abonos a la venta en sus páginas web.