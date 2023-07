Socios del Pósito critican su “parálisis” tras la inhabilitación del patrón mayor

La Cofradía de Carril sigue siendo un auténtico hervidero tras la resolución de la Consellería do Mar que apunta a una inminente inhabilitación del patrón mayor, José Luis Villanueva. Algunos socios critican que los trabajos en el Pósito están “paralizados”, dado que indican que ni el patrón mayor ni la secretaria de la Cofradía están localizables. Entienden que eso puede perjudicar cualquier trámite administrativo de aquí a los próximos días. De momento en lo único que ha delegado José Luis Villanueva en la vicepatrona es en los actos de la procesión de la Virgen del Carmen que, como se sabe, no estuvieron exentos de polémica. De hecho los críticos con su gestión hablaron abiertamente de “boicot” por parte de Villanueva a las celebraciones de la patrona de los marineros. El barco que estaba previsto que llevase a la talla no apareció y la comitiva tuvo que limitarse a tierra.



Ahora algunos socios temen que la situación vaya a más. Hace unos días que varios miembros de la actual Xunta Xeral de la Cofradía presentaron por Rexistro un documento en el que exigían la inminente convocatoria de una sesión extraordinaria no solo para dar cuenta de la inhabilitación del patrón, sino para que se activen los mecanismos para sustituirlo en el puesto que ocupa en la citada Xunta Xeral.



Cabe recordar que todo se desató en la Cofradía de Carril a raíz de un recurso interpuesto por un socio tras la sentencia firme que condenaba a José Luis Villanueva por una agresión. La Consellería do Mar tardó meses en contestar, pero lo hizo la semana pasada dándole la razón al citado socio –Carlos Berride– y resolviendo que Villanueva está inhabilitado para el cargo público durante un año y cuatro meses. Tras esta resolución el todavía patrón mayor no se ha pronunciado.



Según aclaró el conselleiro do Mar en su última visita a Arousa ahora el procedimiento debe ser dirigido por la propia Cofradía y, previsiblemente, el plazo estipulado es el de un mes.



En todo caso la Cofradía de Carril lleva años siendo un avispero, dado que se han disuelto los órganos de la Cofradía al menos en dos ocasiones en muy poco tiempo. Un avispero que ahora se vuelve a agitar y sobre el que hay todavía muchas incógnitas. l