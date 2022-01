Un solar sin dueño con vistas a un juzgado colapsado

La unanimidad es total entre todos aquellos relacionados con la actividad que se realiza en los juzgados vilagarcianos: Las tres salas están saturadas y la necesidad de una cuarta está avalada hasta por el Tribunal Superior de Xustiza. Los sindicatos llevan años reclamándolo y, ya en 2007, el TSXG pedía la ampliación.





Quince años después la situación no es que sea la misma, sino que el volumen de casos y la consiguiente carga de trabajo se ha visto multiplicada y no hay eficiencia judicial que evite la saturación. La última memoria del TSXG, publicada en junio del año pasado, hacía hincapié sobre la necesidad de una cuarta sala.





La solución no parece, a simple vista, complicada. En la parte trasera del edificio judicial existen unos terrenos que llevan años esperando por un nuevo dueño. Fueron enajenados por el Ministerio de Hacienda y permanecen sin uso desde entonces. Salieron a subasta, por última vez, en diciembre del año pasado. El resultado fue el mismo que el de las tres veces anteriores: Desierto.





Teniendo en cuenta que tanto el edificio como el solar trasero que permitiría su ampliación pertenecen a la administración, la solución pasaría por un acuerdo institucional para ampliar los juzgados sobre dichos terrenos, salvando los trámites necesarios para dicha actuación.





Sin embargo, dicho consenso no parece llegar y las posturas políticas fueron mudando con el paso del tiempo y con los cambios de gobierno. Así, en el año 2009 la Xunta, ya con Alfonso Rueda al frente de la Consellería de Xustiza, presentó un plan de Infraestructuras que contemplaba, a cuatro años, la creación de un cuarto juzgado. Desde este departamento autonómico incluso llegaron a señalar que las obras podrían adelantarse a 2010.





Trece años después, desde la Vicepresidencia señalan que “a competencia para a creación de novos xulgados, modificando o número de órganos xudiciais establecidos na Lei de demarcación e planta xudicial, correspóndelle ao Goberno do Estado. En función do número de unidades xudiciais contempladas nos orzamentos do Estado, desde o Ministerio de Xustiza comunícaselle á Comunidade Autónoma o número de unidades que é posible constituír nun determinado exercicio orzamentario. En función das unidades a crear, a Comisión Mixta entre o Tribunal Superior de Xustiza e a Xunta de Galicia realiza unha proposta priorizada das unidades que se consideran necesarias na Comunidade Autónoma”. Este medio realizó, sin éxito, varios intentos por obtener respuesta del Ministerio de Justicia.





Retrasos en los señalamientos

Durante los últimos meses, sindicatos como Alternativas na Xustiza denunciaron el recrudecimiento de la situación, hasta el punto que juicios verbales tienen que ser señalados para mediados del próximo año. Por el momento, la solución parece lejana.