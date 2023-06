Sumar se compromete a mejorar las condiciones de las trabajadoras del SAF

Mejorar las condiciones de las trabajadores del Servizo de Axuda ao Fogar es uno de los objetivos que se marca Sumar Galicia de cara a los próximos años. Así se lo expuso la candidata de la formación al Congreso por Pontevedra, Verónica Barbero, a la portavoz del colectivo, Marisol Gómez, en el encuentro que tuvo lugar en Vilagarcía.

Estuvo presente también la número dos de la formación en la provincia, Verónica Hermida Longa. Barbero, que hasta el pasado día 13 fue directora general de Trabajo en el Ministerio de Yolanda Díaz, destacó lo hecho durante los últimos años por "un sector absolutamente feminizado e moi precarizado".

La candidata de Sumar apuesta por "por en valor" el trabajo de las mujeres del SAF y aseguró que "sabemos que queda moito por facer e por iso estamos aquí, para escoitar as súas demandas e as demandas a nivel galego". En este sentido, ya adelantó que a este encuentro le seguirán otras reuniones porque "para Sumar é prioritario coidar a quen nos coida e a quen coida do que máis queremos".

Por su parte, Hermida Longa puso en valor "o traballo de avaliación e prevención de riscos e o traballo destes anos, en concreto en Vilagarcía", así como el de la Plataforma SAF para visibilizar a las trabajadoras.