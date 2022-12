Tecer Podemos busca los apoyos para "poñer a vida no centro"

Las primarias a la dirección de Podemos Galicia llegan hoy a su último día y la candidatura que encabeza Borja San Ramón escogió Vilagarcía para cerrar la campaña. Lo hizo en un acto concurrido que tuvo lugar en la sede de O Faiado y en la que el candidato a coordinador autonómico hizo una defensa de las políticas estatales, que sientan la base de las 24 propuestas lanzadas ayer desde Tecer Galicia.

Un documento que busca "construír no noso país un horizonte para 2024" con un proyecto que "pon a vida no centro", explicó San Ramón, que considera que Galicia "está preparada para facer políticas valentes como as que se están a facer no Goberno do Estado". El ferrolano hizo un alegato a la "ilusión" y la "esperanza".

La número dos de su lista, la vilagarciana Verónica Hermida, defendió la capacidad de Podemos para "tecer alianzas", en un acto en el que también estuvieron presentes miembros de Somos Cambados y Ribadumia. "Os coidados son a cultura política desta candidatura e queremos que o sexa da sociedade. É o que sostén as vidas", dijo Hermida. También intervinieron como ponentes la candidata a las municipales, María de la O Fernández, y la joven activista Andrea Obenza, así como el coordinador saliente y diputado, Antón Gómez-Reino.