Técnicos de Costas toman muestras para buscar soluciones al cadillo en la playa

Un equipo de técnicos de la jefatura provincial de Costas del Estado y personal de la empresa Tragsa se desplazaron el lunes a la playa de A Concha-Compostela para realizar los trabajos de campo necesarios para determinar las actuaciones a desarrollar para erradicar el cadillo, una plaga presente en el arenal desde hace años.



Desde el Concello, señalan que la visita responde a las gestiones realizadas por el gobierno local para demandar soluciones a este problema, así como a otras mejoras demandadas en Campanario y Preguntoiro.



El alcalde, Alberto Varela, y loes ediles de Medio Ambiente y Turismo, Diego García y Álvaro Carou, acompañaron a los técnicos de Costas durante buena parte de la mañana. Los trabajos consistieron en la realización de varias catas, así como en la toma de muestras en la arena en distintos puntos y a distinta profundidad, para concretar hasta que nivel están presentes los molestos pinchos.



“Estas boliñas estreladas, cuxos pinchos se cravan nos pés, no calzado, nas rodas das bicicletas e mesmo nas patas e fouciños dos cans, están causando grandes molestias aos usuarios da praia, tanto en verán como en inverno”, señalan fuentes municipales..



El Atlantic, se queda



Con las muestras tomadas, los técnicos tendrán que realizar los pertinentes informes y proponer las medidas a adoptar, ya que las anteriores iniciativas no tuvieron el efecto a medio plazo. Arrancar las plantas o retirar manualmente los pinchos, fueron algunas de las actuaciones.



Por otra parte, desde el gobierno local responden sin mencionar a las declaraciones realizadas por Adeplavi y dejan ver que, entre sus intenciones, no se encuentra cambiar de ubicación el Atlantic Fest.



En este sentido, el Concello señala que “as praias son un valioso recurso turístico do que beneficiarse non só durante o verán, potencial especialmente relevante na Concha Compostela, pola súa extensión e integración na zona urbana, o que a converte nunha zona privilexiada para acoller a celebración de eventos lúdicos, deportivos e culturais durante a meirande parte do ano”. De hecho, el ejecutivo señala que su intención es dinamizar el arenal mediante la programación de conciertos, cine y festivales, compatibles con los otros usos.