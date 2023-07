Técnicos revisan todos los depósitos de Doutor Tourón por la fuga de gasoil

Técnicos de la empresa especializada contratada por el Concello de Vilagarcía iniciaron ayer la revisión de todos los depósitos del entorno de la calle Doutor Tourón para dar con el origen del vertido de gasoil que afecta no solo al subsuelo público, sino también al garaje de un edificio privado. Se cumple así el cronograma que se había estipulado hace unas semanas. Según la administración municipal los técnicos de la firma especializada están realizando ensayos de vacío y bombeo a fin de determinar los parámetros hidráulicos necesarios para el proyecto de remediación. Y es que –cabe recordar– el objetivo no es solo dar con el origen del problema, sino proceder a la descontaminación de toda la zona. Sin embargo no es este un asunto fácil. De hecho la idea es ver las condiciones de los depósitos y en función de lo que se encuentre elaborar un informe para determinar qué actuaciones es preciso realizar.



El problema surgió de forma inicial en un garaje de esa misma calle cuando los vecinos alertaron de que el gasoil rezumaba del subsuelo y convertía en totalmente inservible el sótano. Algo sorprendente teniendo en cuenta que en ese edificio no tienen depósito de combustible. Los vecinos acudieron al pleno para reclamar acción y solución por parte del gobierno municipal que, al principio, definió el problema como de índole privada. Sin embargo tan solo días después aparecía combustible también en la red de alcantarillado, lo que extendió el asunto a la competencia del propio Concello.



En las primeras estimaciones se ofreció como dato que bajo el subsuelo de esa calle podría haber alrededor de 10.000 litros de gasóil. Al ser un problema muy específico el Concello tuvo que contratar a una empresa especializada fuera de Vilagarcía para poder buscar una resolución a este tema que trae de cabeza sobre todo a los vecinos del inmueble en cuestión. El olor dentro del garaje es insoportable, está inundado y se llevan gastando una importante cantidad de dinero en poder bombear y sacar de ahí el líquido. Una pesadilla que llevan viviendo ya desde el mes de marzo de 2022 y que, de momento, no ve el fin en su horizonte.