Sin televisión en varios puntos de Vilagarcía

Vecinos de varias zonas de Vilagarcía denuncian la mala señal de televisión que están recibiendo, en los últimos días, en sus hogares. Un problema que se detecta de norte a sur del municipio, desde el barrio de Rosalía de Castro, ya en la zona de Carril, hasta la Rúa Arcebispo Lago y en la Praza de Galicia, donde también hay numerosas viviendas afectadas.

Los problemas comenzaron el lunes, al menos según explican los propios vecinos, que fue cuando detectaron los primeros problemas al ver el televisor. Las cadenas más afectadas son, precisamente, las públicas.

“La 1 y la 2 no van directamente. Ya te pone que no hay señal”, explica uno de los vecinos que vive en Carril. En otra vivienda del centro de Vilagarcía, destacan que Antena 3 se ve “a trompicones” y en ocasiones se pierde por completo la señal, que vuelve segundos después. Los afectados esperan que el problema se solvente pronto. “Espero que no digan como hace años, que tiene que venir la pieza de Alemania”, ironizan.