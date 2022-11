Tensión y presencia policial en otro día más sin médico en el PAC de San Roque

Alrededor de una veintena de personas que esperaban su turno ayer para ser atendidas en el Punto de Atención Continuada de San Roque se quedaron sin poder ser recibidas por un médico. Por enésima vez, el servicio de urgencias se quedó solamente con la atención de las enfermeras, por lo que tras las primeras valoraciones los pacientes eran derivados al Hospital do Salnés. La noticia de que no iba a haber médico trasladada por las enfermeras a los pacientes no sentó nada bien entre algunos de ellos, que manifestaron su descontento no de las mejores formas. Se vivieron momentos de tensión al filo de las tres de la tarde, dado que los pacientes no entendían cómo –después de estar esperando– no iban a ser atendidos en San Roque. La tensión llegó a tal grado que desde el ambulatorio se llamó a la Policía, que acercó una patrulla al lugar, pero que no necesitó intervenir. De hecho, cuando llegaron los pacientes que se habían mostrado más enfadados se dispersaron.





Lo cierto es que la falta de médico en el PAC de Vilagarcía –al igual que en otros puntos de la comarca de O Salnés y también de Ulla-Umia– se está convirtiendo en algo habitual. De hecho el domingo pasado en San Roque no hubo facultativos, una estampa que se repitió en otras jornadas en Cambados, en O Grove, en Baltar y también en Caldas.





Al cabreo de los pacientes por no contar con un servicio de urgencias en San Roque se le suma el de las largas esperas –en algunos casos– para conseguir una consulta con el médico de cabecera.





Una situación de la que también se quejan en Vilalonga, tal y como denuncian desde SOS Sanidade Sanxenxo. Apuntan que el centro se queda tan solo con un facultativo que tiene que asumir los pacientes de su cupo, otros diez de la compañera y también las urgencias que vayan apareciendo. Una situación –dicen– que se prolongará hasta al menos el 1 de diciembre. SOS Sanidade Sanxenxo denuncia también que el centro de Baltar sigue sin pediatra y con agendas cerradas de médicos de familia. De hecho desde la plataforma animan a la población a concentrarse mañana a las 12 ante el centro de salud, una protesta que también habrá ante el de Monte da Vila de O Grove y en Caldas con una manifestación convocada por el BNG a la misma hora.