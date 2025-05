The Rapants actúa hoy en A Xunqueira como plato fuerte del programa de Santa Rita

En Vilagarcía no se cumple eso de “pasou o día, pasou a romaría”. De hecho la ciudad sigue plenamente inmersa en la celebración de las fiestas de Santa Rita, que todavía tienen fuelle durante todo el fin de semana. La jornada sabatina empieza a las once de la mañana con la apertura de la Feira Celta, en el entorno de A Xunqueira. A las doce – y hasta las tres– será la apertura de juegos infantiles tradicionales y también un pasacalles tradicional. La música celta por las calles del parque podrá disfrutarse a la hora de la comida. El mercado cerrará sus puertas a las tres y no abrirá hasta las seis. Habrá actividades diversas y una de las más destacadas es a las ocho de la tarde con las ya consolidadas Bodas Celtas, con ceremonia en vivo con todas las parejas que se anoten.



La programación está pensada para público de todas las edades. A las siete de la tarde en la sala principal del Auditorio tendrá lugar el teatro “Fala Fala Falangueira”, una fórmula divertida y mágica que busca explorar el mundo creativo por medio de canciones, narraciones y sorpresas varias. A partir de las ocho de la tarde habrá pasacalles por las calles del centro de la mano del grupo de gaitas Airiños de Carril.



La música no parará y, de hecho, seguirá a las nueve y media de la noche en el escenario de A Xunqueira. Lo hará con la banda Ksais, nacida en el año 2020 y que despliega en el escenario un repertorio de versiones de grandes clásicos de la música rock. Serán los que vayan abriendo boca para el plato fuerte de la jornada, que llega de la mano de The Rapants a partir de las once de la noche. La banda del momento en el panorama gallego surfea entre el pop, el rock de garaje y el disco con un directo sin descanso para hacer bailar a todo aquel que se lo proponga. Los que prefieran música de DJ la tendrán a esa misma hora en la Alameda con DJ Óscar.