Tirón de orejas del Ameixa Rock a las administraciones que no los apoyan: "Para tocar algún día no Son do Camiño teñen que empezar por algún lado"

Ameixa Rock ya calienta motores para el segundo fin de semana de septiembre, en el que la pasión por la música, pero también por el inspirador paisaje de Carril y Cortegada, serán los ingredientes para un festival que sobrevive gracias al trabajo de la organización, al apoyo del Concello y al amor correspondido de los carrilexos.

La subvención de dos mil euros con la que contaban "doutra administración" fue retirada, en base a un cambio en el sistema de ayudas, por lo que tuvieron que recurrir a un crowfunding para suplir esta cantidad. Están a tres días y 150 euros de conseguirlo (se puede colaborar en este enlace). Además, la venta de merchandising se multiplicó. "Duplicamos as camisetas", explica Elpidio Bouzas, de la organización. Y el Concello de Vilagarcía, que en 2015 daba 2.500 a este evento, este año llegó a los 7.000.

Potente cartel

Son once ediciones de un festival que funciona, que pone el broche a un verano muy festivo en Carril y que, además, ha conseguido ser profeta en su tierra. Por ello, hay satisfacción en la organización que, eso sí, da un pequeño tirón de orejas a las administraciones que no colaboran. "Somos un festival pequeno. Os grupos teñen que empezar nalgún lado. Para tocar algún día no Son do Camiño, hai que empezar polo Ameixa Rock", explicó Bouzas. Por ello, piden una mayor transparencia en las convocatorias de ayudas y más implicación.

Modestia aparte, y teniendo en cuenta además las dificultades de programación en las que hizo hincapié la concejala de Cultura, Sonia Outón, el cartel cuenta con uno de los más buscados del verano. Grande Amore llega a Carril en un año de mucho éxito, en el que acaban de hacerse con el premio MIN al mejor disco gallego. Con su funk desencantado serán el plato fuerte de un cartel que, como explicó Bouzas, sirve de plataforma de lanzamiento. Por ello, los conciertos de la noche los abren unos muy jóvenes rockeros, el grupo Rompekalaveras, con dos carrilexos entre sus miembros; los emergentes The Lelli Kelly's, con su "viaje a Venesia" y Grande Amore para cerrar. Serán los conciertos grandes, que comenzarán entre las nueve y las nueve y cuarto de la noche en la Alameda, pero habrá mucho más.

La programación comenzará cruzando hacia el otro lado de Carril, a la isla de Cortegada, la única actividad con coste (para hacer frente a los seguros) que se hace en colaboración con Corticata, que hace descuentos. Ya más tarde, la hora del vermú estará amenizada por Suso Aboi. El domingo, a la misma hora, tomarán el relevo los vilagarcianos Perfect Strangers y por la tarde habrá una novedad: Una sesión vermú a cargo de padre e hija, Alexandre y Alejandra, en la que historia y rock se darán la mano en otro entorno privilegiado, el que ofrece la Praia da Covacha.

"É un pequeno festival, que fai unha asociación, coun cartelazo", destacó la concejala de Cultura, Sonia Outón. "Ten moito mérito", ratificó el alcalde, Alberto Varela, que ve "lóxico" que el cariño de los vecinos sea proporcional al que la organización muestra por el lugar en el que nace el Ameixa.

Será el siguiente fin de semana, el 7 y el 8 de septiembre. Como siempre, en Carril.