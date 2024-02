Torrado reta a Santamaría a un debate e insta al PP a que deje de “agocharse” en O Salnés

El PSOE de Vilagarcía arrancó la campaña política retando al candidato arousano del PP, Raúl Santamaría, a un debate público y abierto a la ciudadanía con el socialista Julio Torrado. “Cremos que é momento de que se dean respostas cara a cara, aínda que entendemos que probablemente o PP se sinta avergoñado polos poucos investimentos que realizou nesta lexislatura na comarca do Salnés e concretamente nesta cidade”, manifestó el socialista. Entiende Torrado que “o PP debe saír do seu agochamento”. El candidato de la lista capitaneada por Gómez Besteiro destacó que “as políticas autonómicas deben cambiar e atender ás cousas que a cidadanía merece e precisa”. De hecho hizo un repaso por las cuestiones que fueron motivo de debate en el parlamento gallego a lo largo de estos últimos cuatro años como son cuestiones relacionadas con la Atención Primaria y la sanidad, así como la necesidad de más vivienda pública en O Salnés o la importancia de buscar mecanismos para que Galicia crezca. En la valoración del inicio de la campaña también estuvo el alcalde, Alberto Varela, que destacó que “pode parecer que as eleccións municipais son máis importantes, pero non é certo. Xogámonos moito nestes comicios porque nos xogamos as listas de espera, as colas no ambulatorio de San Roque ou que volva a haber vivenda pública”. Recordó varias cuestiones que la administración autonómica tiene pendientes con Vilagarcía como son las aceras de Bamio. “Os socialistas imos a por todas”, manifestó Varela.