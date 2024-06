Las trabajadoras del SAF critican la postura del BNG de Vilagarcía sobre los pliegos

El futuro apoyo del BNG a los pliegos del Servizo de Axuda no Fogar no sentó nada bien a las trabajadoras, que consideran una “burla” las declaraciones de Rosa Abuín. Recuerdan a la nacionalista que “solicitó la gestión directa del servicio hace solo unos días”. Además, las demandas que la formación que lidera Xabier Rodríguez hace suyas no son respaldadas por las empleadas, que señalan que tanto la ropa de trabajo como el tiempo de desplazamiento ya está recogido en el convenio.



Sobre la mesa de seguimiento, uno de los puntos que impidió que se aprobasen los pliegos hace unas semanas y que ahora sí incluye el gobierno, las trabajadoras dudan de su eficacia. Recuerdan que en las cláusulas de los pliegos en vigor ya hay un responsable de hacer cumplir el contrato y que, sin embargo, no tomó ninguna medida ante incumplimientos que sí sancionó Inspección de Trabajo.



“Lamentamos que su partido, que dice representar a la clase trabajadora, en el momento que ostenta el poder no haga buen uso de él”, dicen las auxiliares del SAF al BNG, al que recuerdan que sus sueldos están congelados desde 2011 salvo actualizaciones del IPC. “¿Sabe usted que en este momento hay 41 coches a disposición del servicio que están por cuenta y riesgo de las trabajadoras?”, le preguntan a Abuín, a la que contestan que la subida del precio por hora “no beneficia en nada a las trabajadoras”. En cuanto a la lucha por el convenio, señalan que falta “voluntad política”.

"Si el Bloque no está dispuesto a desempeañr el papel que le corresponde en la historia actual de Vilagarcía, será su responsabilidad y, seguramente, el tiempo se lo recordará", señalan las trabajadoras, que inciden en que son representantes de un servicio "público, de carácter esencial, feminizado, precarizado, esclavizado y obviado", pero también "vecinas de Vilagarcía, votantes y contribuyentes.