Los trabajadores del servicio de basura piden la mediación del Concello

La convocatoria de huelga indefinida sigue sobre la mesa en el servicio de la basura, pero no es un escenario que deseen para nada los trabajadores, que agotan todos los mecanismos para que la empresa acepte negociar. Por ello, en estos momentos hay una reunión con el gobierno local, que se comunicó con ellos para conocer de primera mano cómo está la situación.

El comité lamenta la actitud de la empresa, Urbaser, que aseguran que los "aboca" a una huelga indefinida. Ya está convocada para el día 9 de agosto, a partir de las siete de la mañana, tras una última reunión con la empresa, hace escasos días, en las que los representantes de los trabajadores se quejan de que "non plantexaron nada".

Con "nada" sobre el papel más allá de un calendario para nuevas reuniones, que comenzarían el 17 de agosto, es decir, después de las fiestas. Así las cosas, y con la plantilla "moi mentalizada", la asamblea tomó una decisión. "O ADN de Urbaser é o conflito", señala José Antonio González Boullosa, de UGT, que destaca que, en treinta años, nunca hubo un conflicto en la plantilla más allá de paros puntuales y una huelga de solo un día.

En el centro de las discrepancias se encuentra la negociación del convenio, con el salario congelado desde 2021. Por entonces, y como muestra de buena voluntad ya que había que redactar los pliegos, los trabajadores firmaron un incremento del 1,2 por ciento. El IPC acabó en un 6,5 por ciento. El de 2022 fue del 5,7 y el de este año aún está por determinar, mientras que los sueldos de los trabajadores del servicio de la basura se mantienen igual. De esta forma, la pérdida de poder adquisitivo es ya de 13,3 por ciento.

La empresa argumenta que desde que presentaron la oferta hasta que se resolvió, pasaron dos años. "Nós non temos a culpa", señala Boullosa, que defiende que también en este tiempo la vida subió para los trabajadores, que cobran un salario base que se sitúa en los 1.200 euros.

Otra petición de los trabajadores pasa por la conciliación, "coa que todo o mundo está dacordo en teoría", pero a la que cuesta llegar en la práctica, tal y como incide Boullosa. De hecho, los trabajadores del servicio de la basura llevan diez años con una propuesta de reordenación de cuadrantes, para poder librar dos sábados al mes. Sería una redistribución de horas que no afectaría a la jornada.

"Lo miraremos" es la única respuesta que tienen de la empresa, después de tantos años y varios aplazamientos, el último a la espera de la nueva maquinaria. "Podemos esperar a que veña o que falta, pero hai que abordalo xa", señalan los representantes de la plantilla.

"Esperamos que coa mediación do Concello cheguemos a un acordo", señala Carlos Pomares, de CCOO, que indica que los 64 trabajadores son los más interesados en que "non chegue a sangue ao río". No están muy esperanzados, ya que la nueva concesionaria, Urbaser, ostenta el récord de días de huelga. Fueron 56 días, en el servicio de la basura de Lugo. Los representantes de la plantilla echan en falta cláusulas sociales en los pliegos, que evitasen este tipo de problemas.



Su propuesta pasa por un 15 por ciento de subida para los próximos cuatro años. Recuerdan que eso fue, exactamente, lo que se aprobó en el Pleno de organización para los concejales liberados, en base al IPC acumulado. "Nós tamén temos que botar gasolina", apuntan. Así las cosas, a la espera de lo que se diga en la reunión que se está llevando a cabo ahora mismo, la huelga en pleno agosto y en fechas tan señaladas como las fiestas de San Roque, planea sobre la recogida de basura y limpieza viaria.