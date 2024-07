Trabanca Badiña exige al Concello que actúe en una finca con maleza: “É un foco de insalubridade”

Los vecinos de Trabanca Badiña están en pie de guerra. El motivo no es otro que el estado de una finca abandonada muy próxima a la capilla de San Miguel y que no les trae más que quebraderos de cabeza. Según denuncian desde la asociación de vecinos el estado de la parcela – de propiedad particular– es de un abandono absoluto. “Parece ser que os donos teñen litixios no xulgado dende hai tempo e, polo tanto, ninguén se encarga da súa limpeza”, señalan desde la asociación. Las consecuencias las pagan tanto los que circulan a pie como los que lo hacen en vehículo por la zona. “Chega a maleza ao camiño, a herba xa sobrepasa a propia finca e parece que ninguén fai nada”, lamentan.



Indican que el hecho de que la maleza se acumule sin control hace que la presencia de “ratas e alimañas” sea habitual en ese punto, lo que “provoca un foco de infección e de insalubridade”.



Los vecinos de Trabanca Badiña exponen que ya desde el año pasado pusieron quejas formales en el Concello, “pero ninguén fai nada”. Declaran que “falamos co alcalde e tamén con Lino Mouriño para que viñeran actuar ou que fagan algo para requerirllo aos propietarios, pero un ano despois seguimos exactamente igual”.



Piden que “se non poden actuar porque é unha propiedade privada, alomenos que inicien un expediente ou algo, senón a cousa queda parada e non se avanza nunca”.



De hecho existe una ordenanza municipal desde hace años precisamente para actuar en fincas o propiedades de particulares en caso de que estos no las mantengan. Es obligación de los dueños tenerlas limpias para evitar, precisamente, lo que los vecinos ahora denuncian.