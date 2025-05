A tradición oral e os cancioneiros populares chegan a preto dun centenar de alumnos de Carril e O Cotarelo

Preto dun centenar de alumnos participaron no obradoiro sobre tradición oral e cancioneiros populares que inaugurou a programación especial do Díad as Letras Galegas. A primeira sesión foi en Carril e a segunda no Armando Cotarelo.

O taller foi impartido por Gustavo Couto, mestre de baile tradicional. O punto de partida foi o papel das mulleres homenaxeadas este ano. Para pólas en valor, realizouse unha charla e un concerto didáctivo, analizando as coplas e facendo unha reflexión desde o punto de vista do tratamento de xénero.

"Trátase dunha proposta moi interesante para dar a coñecer o talento das cantareiras e o valor das sdúas creacións entre os máis novos", apuntou a concelleira de Cultura, Sonia Outón. Posteriormente, o alumnado tivo tempo para crear e poñer en común as súas propoias coplas, que serán presentadas publicamente durante o Festival Escolar das Letras, o 16 de maio no Auditorio.