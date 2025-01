El tren a Madrid que sale de Vilagarcía a las 6:36 horas funcionará todos los días de la semana

Vilagarcía estará, desde el viernes mejor conectada con Madrid, ya que el Avlo de las 6:36 horas amplía su funcionamiento de tres a siete días. A la capital de España llega pasados cuatro minutos de las diez de la mañana. Con esta medida, la localidad y su hinterland ya disponen de tres trenes directos, de ida y vuelta en el mismo día, y cuatro más que precisan de transbordo en Santiago (cuatro de ida y tres de vuelta).

El Concello señala que el hecho de que Renfe tome esta decisión "refrenda o bo momento que está a vivir a cidade e o incremento constante do servizo de transporte colectivo". En este sentido, fuentes municipales anuncian que pronto se conocerán las estadísticas de 2024, pero que por evolución de los últimos meses, "todo apunta a que neste ano foi superado o récord do 2023, cando pola estación de Vilagarcía pasaron un millón de pasaxeiros".

El alcalde, Alberto Varela, fue hoy uno de los usuarios más del ferrocarril, al escoger este medio para desplazarse a la feria de turismo Fitur. Precisamente allí, Vilagarcía se va a promocionar apelandoa la execelente conexión de la capital del Estado "coa capital da Ría de Arousa: Tres horas e un café".

Aumento de las conexiones por autobús en O Salnés

Para el gobierno local, ante el aumento del número de pasajeros y de las frecuencias por parte de la empresa operadora, "parece máis que evidente a necesidade de resolver dunha vez por todas o problema da intermodalidade do transporte na comarca" que, apuntan, "non só afecta á cidade, se non e fundamentalmente ao resto do Salnés: Non parece lóxico que calquera persoa poida chegar dende Madrid ou a Meseta en moi poucas horas, e con sete frecuencias diarias, e logo cando está aquí se atope con que ten moi difícil moverse pola comarca- epicentro do turismo de Galicia- en transporte público".

Por ello, el ejecutivo socialista llevará al próximo Pleno, previsto para el jueves 30, una nueva moción para que la Xunta desbloque el proyecto de la estación intermodal. "O anteproxecto ten xa catro anos sen que se deran novos pasos, malia que o Concello xa conseguiu hai tres a cesión dun terreo necesario por parte de Adif". Además, la moción instará al gobierno autonómico a que amplíe las frecuencias del plan intercomarcal que, "á súa vez, debe ser intermodal, integrando á aestación do ferrocarril no centro do Eixo Atlántico de Galicia", señalan fuentes municipales.