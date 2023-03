Tres colectivos vecinales reclaman en el Pleno más atención para el rural

Hasta tres colectivos vecinales diferentes se acercaron ayer al Pleno de Vilagarcía. Todos lo hicieron para defender ante la Corporación –y especialmente ante el equipo de gobierno de Alberto Varela– sus demandas particulares, pero coincidiendo en reclamar más atención para las zonas rurales de la ciudad. “Non só hai que atender o centro, alcalde”, le recriminaban a Varela los diferentes grupos de la oposición. De la mano de Podemos-Marea da Vila los primeros en tomar la palabra fueron los vecinos de A Escardia. José Carlos Fernández relató las diferentes problemáticas que hay en el barrio. “Temos claras dificultades coa accesibilidade tanto a pé como en coche e un problema constante co paso subterráneo da vía do tren”, manifestó. De hecho relató que el ascensor (vital para las personas con problemas de movilidad) se ha estropeado en incontables ocasiones y que en ese túnel hay “baldosas rotas, ferros que poden cravarse, falta de iluminación e problemas de menudeo que fan que os veciños non se sintan cómodos á hora de pasar por alí”. Puso el acento también en la situación de la calle Rosalía de Castro. “Saír dende o barrio hacia alí os fins de semana ou no verán é imposible. É un auténtico tapón”, aseguró. También manifestó que “non chega a fibra, temos un problema grave con internet e para os que teletraballamos é unha tortura”.

Tras ellos tomaron la palabra los miembros de la Asociación de Vecinos de Faxilde. Señalaron que los caminos “están en mal estado, con baches” y que en la parroquia había “unha clara falta de mantemento”. De hecho apuntaron que “levamos anos esixindo atención do goberno local”. En su listado de peticiones también estaba el adecentar el entorno de la Fonte da Coca para “disfrute” de los vecinos. Un punto que arrancó el aplauso de los asistentes. Las dos mociones –ambas de Podemos– contaron con el respaldo unánime de los grupos de la Corporación y con valoraciones muy similares tanto por parte del gobierno local como de los grupos de la oposición. El ejecutivo socialista apeló al hecho de que los fondos “son limitados” y que hay que establecer “prioridades”, pero se comprometió a buscar soluciones para las demandas vecinales. La oposición por su parte se mostró dura con el ejecutivo de Varela por su atención al rural durante estos dos mandatos. Mientras que el nacionalista Xosé Lois Leirós le pidió que el próximo mandato sea “o do rural”, la popular Ana Granja lo acusó de “no ver lo que está pasando, que la gente le reclama que Vilagarcía no solo es centro”. Fajardo, de En Común, se exigió mecanismos para “que ningunha parroquia sexa desatendida” y María de la O Fernández, de Podemos, aseguró que las demandas vecinales son muy similares en todo el rural y de fácil cumplimiento. Vecinas de Bamio expusieron su preocupación también por el estado de la playa tras la recogida de cientos de firmas.