Unanimidad para recuperar el tren a Madrid y Chat GPT para saber si “pagafantas” es un insulto

No hubo fisuras a la hora de votar la moción del Partido Socialista para defender la recuperación de la primera frecuencia del tren que unía directamente Vilagarcía con Madrid y que Renfe ha decidido eliminar por motivos “economicistas”. El alcalde, Alberto Varela, señaló que “o partido aínda segue” y que la negativa de Renfe de recuperar esa línea “é só a primeira parte”. Aseguró que su equipo de gobierno defenderá “donde sexa” la recuperación de un servicio que considera necesario. El nacionalista Xabier Rodríguez lamentó que “puxéronnos un caramelo na boca e logo quítannolo” y anunció que su formación presentará una proposición en el Congreso de los Diputados a través de Néstor Rego. Por su parte el portavoz del Partido Popular, Juan Andrés Bayón, anunció que enviarán una carta al ministro de Infraestruturas, Óscar Puente y solicitarán una reunión para trasladarle el malestar de los vilagarcianos por esta decisión. El portavoz de EU, Juan Fajardo, criticó la actitud tibia del ejecutivo socialista al que acusó de estar sumiso “a Abel Caballero”. De hecho reclamó más firmeza y más acciones de movilización porque “se perdemos esta liña non a imos recuperar e posiblemente despois virá a perda doutros servizos”. El concejal de Turismo, Álvaro Carou, comparecerá en el próximo pleno para hablar precisamente de este asunto, pero –tal y como señaló Varela– “non porque vostede o pida (en referencia a Fajardo) porque as súas formas chamando pagafantas e insultando son lamentables”. Fajardo recurrió así al Chat GPT para buscar la definición de “pagafantas” alegando que “di claramente que non é un insulto”.