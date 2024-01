La unidad móvil de resonancia magnética realizó más de 2.500 exploraciones en 2023

El conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, visitó esta mañana la unidad móvil de resonancia magnética del Hospital do Salnés, que durante 2023 realizó 2.500 exploraciones. El responsable autonómico destacó que con este servicio, pionero y que no existe en muchas autonomías, se contribuye a reducir la huella de carbono.

"Se o sistema sanitario fose un país, sería o quinto país máis contaminante do mundo", explica Comesaña. Buena parte de esa contaminación se produce por los desplazamientos a los hospitales de referencia, por lo que el conselleiro destaca la "aposta firme da Xunta" por los comarcales. "Aínda que o Hospital do Salnés case non é un comarcal, é o terceiro de referencia de Pontevedra, conta co mellor equipamento", matizó el gerente del área, José Flores.

El equipo móvil cuenta además con la tecnología más avanzada, forma parte de un conjunto de tres que se renovaron en estos meses, con una inversión de cuatro millones de euros. Una de las novedades es que se amplió el diámetro en diez centímetros, para evitar la sensación de claustrofobia y hacer que los pacientes se sientan "máis cómodos".

Los equipos incluyen tambié novedades en el procesado de imágenes, con inteligencia artificial, y reducción del ruido, facilitando el trabajo de los radiólogos. El conselleiro estuvo acompañado, además de por Flores y el delegado de la Xunta en la provincia, Agustín Reguera, por Rocío Mosquera, gerente de la empresa Galaria que gestiona las unidades móviles, por la nueva directora del distrito de O Salnés, María Encarnación Lucas, y por otros cargos del Hospital.

Las unidades móviles cuentan con un técnico y una enfermera y el equipo total está formado por seis radiólogos y una jefa de servicio. Las unidades tienen una vida útil de entre siete y diez años. Los resultados de las exploraciones se incluyen en el historial médico del paciente.

Pico de la gripe

Por otra parte, el conselleiro señaló que la onda pandémica de la gripe se dio en la última semana de 2023, tal y como preveían desde la administración autonómica y, desde entonces, "parece que a baixada se consolida". De hecho, en función de estas previsiones se adelantó la vacunación, que continúa hasta el día 26. "Pode haber un pequeno repunte un día á semana en Urxencias, pero similar a todos os anos", explicó Comesaña, que apuntó que el mayor pico se dio en la semana del puente de diciembre. A día de hoy, no hay ningún paciente pendiente de cama en el Hospital do Salnés y, en el de Pontevedra, se dan "valores normais do inverno".

El conselleiro, que agradeció la implicación del personal sanitario, tambíen explicó en cuanto a la construcción del nuevo centro de salud de Vilagarcía que sigue los trámites "habituais", tras la licitación del proyecto y su revisión con los preofesionales y con el Concello. "Para nós é unha obra clave, importantísima", apuntó Comesaña