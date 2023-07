UPTA pide un gobierno progresista que frene a la ultraderecha

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), entidad con sede en Vilagarcía, pide un gobierno progresista y que evitar "que la ultraderecha decida el destino de nuestro país".

Eduardo Abad, presidente de UPTA, señala que "tenemos que continuar con la transformación en nuestro tejido productivo, iniciada en la pasada legislatura" y defiende que "los más de tres millones de autónomos necesitan seguir evolucionando para que sus negocios tengan cada día más capacidad".

Por ello, considera que "no podemos detener las políticas de protección social que han hecho que el trabajo por cuenta propia esté, al fin, en niveles de protección similares al de los trabajadores por cuenta ajena, igual que no podemos dejar de perseguir la esclavitud a la que están siendo sometidos miles de falsos autónomos, que trabajan en condiciones de sometimiento para las empresas a las que prestan sus servicios".

UPTA señala que los datos de crecimiento económicos que el FMI ha previsto para 2023 en España deben "materializarse en una mejor redistribución de la riqueza, en un reparto más justo de las ganancias de las grandes empresas y en mejores condiciones laborales para los trabajadores por cuenta propia y ajena".

Por ello, desde la entidad defienden que "sería un auténtico desastre para nuestra nación que la mayoría parlamentaria no se pusiera de acuerdo y no procediese, sin dilación, a formar un Gobierno que continúe poniendo los pilares de una economía más sólida, una sociedad con más derechos y un trabajo autónomo cada vez más competitivo, basado en la transformación digital, la formación y justicia contributiva porque, de no ser así, el avance hacia un nuevo modelo de producción se quedaría sin terminar".

Por último, Abad Sabarís hace un llamamiento a terminar con la "crispación que se ha generado en esta campaña electoral", así como con el "enfrentamiento sin control y a la temeraria forma de hacer política populista de la ultraderecha, que tan solo ha conseguido crispar la convivencia de los ciudadanos, sin importarles el efecto negativo sobre nuestra sociedad".