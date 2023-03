UPTA se posiciona con los bateeiros y anuncia protestas si Mar no cede

La lucha del sector bateeiro para recuperar la gestión de su recurso más importante –la mejilla – continúa sumando apoyos. El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha hablado para alinearse con el sector apuntando que “o que se está acometendo con este sector é un auténtico disparate para a economía de miles de familias que van sufrir economicamente unha auténtica catástrofe similar á do Prestige”. Y es que el presidente de UPTA teme que con la crisis de la mejilla el sector pueda paralizar su actividad por completo afectando no solo a su trabajo en si, sino también al de conserveras, cocederos y demás eslabones de la cadena.



Explica Abad que los bateeiros convivieron durante años con los percebeiros “sen problema” e insisten en que la Xunta de Galicia y la Consellería do Mar actúen con “cordura” y que tomen medidas “encamiñadas a solucionar este conflito”.



Asegura UPTA que “non imos permitir que miles de autónomos do mar e doutros sectores auxiliares sufran un batacazo económico sen parangón”. De ahí que se comprometan a hacer “todo o necesario para axudar ao sector bateeiro para saír deste auténtico túnel no que foi metido de forma involuntaria”.

Entienden que el problema que el sector tiene ahora a la hora de obtener mejilla para sus bateas está suponiendo un perjuicio económico importante para otros autónomos. “Pedimos cordura e sentido común e que este conflito se acaba o antes posible porque do contrario tamén faremos medidas de presión para que entendan que é un conflito que hai que resolver si ou si”, insiste Abad.



Otra reunión importante



Mientras el sector bateeiro (sobre todo aquella parte que opta por la acción frente al diálogo) sigue sumando apoyos de diferentes tipos los percebeiros también han movido ficha y mañana sábado celebrarán una reunión importante en el marco de la Xunta Xeral de la Federación Galega de Cofradías. Lo harán con el objetivo de ratificar su decisión de llevar a la Consellería do Mar ante la Justicia para que se cumpla el reglamento de explotación tal y como se aprobó en su día. Además también hablarán de adoptar medidas de protesta al no entender el hecho que desde el departamento de Rosa Quintana haya cedido en la apertura de más zonas para la mejilla. En estos momentos en el conflicto abierto nadie está contento.