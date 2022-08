Usuarios de A Concha critican el abandono de la playa y su mala arena

La situación del arenal de A Concha –uno de los más visitados de Vilagarcía en temporada estival– continúa siendo motivo de críticas. Más de un centenar de usuarios avalan un escrito en el que se habla abiertamente del abandono de la playa, de la situación de los pinchos y de los problemas de acceso que pueden apreciarse desde hace ya unas semanas. En concreto los usuarios hablan del problema de los pinchos que –desde hace ya años– se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza tanto para los bañistas como para el propio Concello, que no acaba de encontrar una solución a la planta invasora. En este sentido los usuarios critican que para la realización del festival que tuvo lugar a principios del mes de julio se optase por utilizar una apisonadora para aplanar el terreno y –por lo tanto– “enterrar los pinchos contraviniendo así todos los informes de los expertos, que coinciden en que el uso de maquinaria resulta particularmente contraproducente puesto que ayuda a extender la plaga”. Entienden que la presencia de numerosas personas en ese punto contribuyó a extender esas semillas, lo que podría suponer un problema en otros puntos de Vilagarcía.





Cabe recordar que el gobierno local está pendiente de que Costas del Estado –así lo afirmó el alcalde, Alberto Varela, en una de las últimas sesiones plenarias– apruebe la regeneración integral del arenal y que con ella pueda darse una solución al problema de los pinchos. Eso sí, la mala arena es otra de las críticas de los bañistas que acuden habitualmente a este entorno e inciden en que la retirada de una de las pasarelas de madera que conectaba el paseo con la zona más próxima al agua ha provocado no más problemas de accesibilidad, sino también que muchos bañistas se vean obligados día sí y día también a caminar por la arena y –por lo tanto– llevarse los pinchos a sus casas. Indican los bañistas que tampoco hay suficientes papeleras y que en ocasiones la limpieza es deficiente.





Respecto a la celebración del festival se muestran críticos al entender que una playa que aspira a tener Bandera Azul (recordemos que A Concha no cuenta con este distintivo aunque sí lo tiene A Compostela) es incompatible con la celebración de eventos de gran magnitud como el Atlantic. Indican que en la ordenanza que tiene vigente el Concello de Vilagarcía la zona se califica como espacio protegido y que –por lo tanto– este no debería acoger eventos de gran cantidad de gente y con decibelios elevados.





Lo cierto es que no es la primera vez que el estado de A Concha–Compostela está en el punto de mira de los bañistas. La mayoría entienden que –pese a ser una playa urbana con todos los condicionantes que ello pueda tener– el estado de la arena y sus servicios no están a la altura de una ciudad como la de Vilagarcía. Cabe recordar que es con diferencia el arenal de la localidad con más visitantes en los meses de verano, dado que se encuentran en un entorno privilegiado y a tan solo unos minutos de la estación de ferrocarril andando. Las problemáticas que arrastra fueron objeto de debate en varios plenos de la Corporación, entre ellos el último celebrado.