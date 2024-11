Los usuarios de los locales de la estación de autobuses trasladan al alcalde de Vilagarcía los problemas de mantenimiento del edificio

Las asociaciones y empreas que tienen locales alquilados en la estación de autobuses de Vilagarcía se reunieron con el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Promoción Económica Álvaro Carou. Los responsables locales hicieron una visita a las instalaciones, para las que reclaman una mayor atención, manntenimiento y un servicio de seguridad, "inexistente desde hai anos", inciden fuentes municipales.

Varela les anunció que, "xa que non o pode facer directamente, foi a través do gruop parlamentario socialista no Parlamento" que presentó una alegación a los Presupuestos de la Xunta, para que reserven 100.000 euros para esas obras de mejora y mantenimiento que reclaman los usuarios.

En cualquier caso, desde el ejecutivo socialista ponen el acento en el hecho de que, dicen "cando se trata de edificcios cedidos polo Concello á Xunta, é o caso da vella Aduana ou unha parte do vello matadoiro de Matosinhos, é aquela a que reclama da administración que faga mantemento como titular, pero cando é ao revés, é cidir, cando a Xunta é a titular das instalacións, entón cala ante as peticións de asociacións, empresas e Concello".

En cualquier caso, la intención del gobierno local es la de ir más allá en sus demandas para este servicio y otra alegación reclama a la Xunta que reserve 1,3 millones de euros para la estación intermodal, un proyecto por el que llevan esperando más de dos años.

Reclaman la intermodal

"Dixéronnos que primeiro teríamos que ter a cesión de terrenos do Adif. Pois xa a temos desde marzo do 2022, pero seguimos esperando. E iso que segundo o PP de Vilagarcía a Xunta sempre cumpre con Vilagarcía. Confiamos que no caso da estación intermodal non cumpra como coas beirarrúas de Bamio, quince anos despois, ou coa rede de saneamento, trece anos máis tarde do anunciado", lamenta el gobirno local.

En caso de que la Xunta finalmente haga la intermodal, el Concello estaría interesado en gestionar el edificio de la vieja estación. "Sen dúbida estaría mellor mantida e gozaría dunha maior actividade, non só por entidades sociais e culturais e empresas, senón polos propios servizos municipais", apuntan.