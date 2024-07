Usuarios de la playa de A Concha-Compostela denuncian inseguridad por las obras

Usuarios de la playa de A Concha-Compostela denuncian el peligro que suponen algunos de los aspectos relacionados con la obra de eliminación del cadillo que se está ejecutando en estos momentos en el arenal. Las vallas –debido muchas veces al viento y a que no están debidamente sujetas– se caen muy cerca de donde pasan los bañistas o peatones creando lo que, para muchos, es una “sensación de inseguridad”. Lo cierto es que a principio de la tarde son los socorristas que ofrecen sus servicios en este arenal los que advierten por megafonía a los bañistas de que se coloquen lo más lejos posible de las vallas y de las obras. Unas consignas que, sin embargo, aquellos que llegan más tarde no escuchan. En todo caso estos días las vallas se cayeron en más de una ocasión con la suerte de que nadie se encontraba cerca.



A las críticas de los vecinos se suman también las del izquierdista Juan Fajardo. El portavoz de EU entiende que los trabajos se están realizando de una forma “chapuceira e insegura” y apunta con el dedo a la “falta de planificación do goberno local, dado que Vilagarcía comeza a tempada estival cun aspecto calamitoso nun dos seus lugares máis emblemáticos”. Fajardo denuncia que “o concelleiro de Turismo, o señor Carou, mentiu descaradamente ao pleno na súa comparecencia sobre as obras da praia, xa que estas non se están a executar como se comprometeron, pero claro o concelleiro está máis preocupado doutras cousas que da execución correcta da obra”.



Fajardo entiende que las obras son un fracaso en sí, dado que el cadillo está reapareciendo. “A obra non se está a executar ademais en franxas de 200 metros, senón que temos toda a praia valada con apenas catro accesos no conxunto do areal, e os bañistas e usuarios teñen que convivir coa maquinaria e as molestias provocadas polas enormes refugallos de area que impiden o paseo e o disfrute da praia”.