El VaiBike, 354 usuarios activos, pero con un sistema que no acaba de cuajar

Es una de las fuertes apuestas en cuanto a movilidad del actual gobierno de Vilagarcía, pero no acaba de despegar del todo. El servicio de préstamo de bicicletas VaiBike registra –según los datos facilitados por el Concello– un total de 354 usuarios activos y más de 12.000 préstamos de vehículos desde que se puso en funcionamiento esta apuesta en abril de 2023.

Aún así el sistema sigue dando fallos. La aplicación no va en muchas ocasiones u ofrece datos erróneos en cuanto al número de bicicletas estacionadas o incluso sobre el candado exacto en el que debe retirarse cada vehículo. “Na aplicación ponche que hai tres bicicletas, por exemplo, na estación de tren, e despois atópaste que non eres capaz de sacar ningunha e que realmente figuran cinco”. Así lo expresa un usuario que se sacó el abono anual para desplazarse cómodamente desde su domicilio hasta la estación para coger el tren para ir a trabajar.

“Non sempre te podes fiar, porque cando chegas cunha bici, por exemplo, ás veces non eres capaz de enganchala no candado que che indican na aplicación e ten pasado de chegar xa ao traballo e avisarme de que non entregara o vehículo”. En otras ocasiones esto le impide “volver a coller outro, porque pensa o sistema que aínda teño unha bici cando non é así”. Eso sí, apunta que –aunque todavía sigue habiendo bicicletas con problemas– el estado de las mismas ha mejorado respecto a cuando el servicio arrancó con tarifa gratuita. Aún así “algunhas van moi mal”.

Otro usuario –que acostumbra a utilizar la estación de Moreira Casal– señala que “la aplicación sigue dando muchos fallos” y que “no te puedes fiar de la misma a la hora de recoger la bicicleta, porque lo que pone no se corresponde con la realidad”. Indica además que hay vehículos “que están en mal estado”.



Lo que sí es cierto es que los actos vandálicos sobre los vehículos se han reducido de forma considerable, aunque desde el gobierno municipal señalan que en la estación de As Gaviotas sigue habiéndolos de forma recurrente. Eso sí, investigados por la Policía Local y con sospechosos a día de hoy en el punto de mira.



No hace mucho que el gobierno local realizó una revisión profunda tanto de las bicicletas como de las estaciones en las que estas se ubican, cambiando piezas para que pudiesen funcionar con total normalidad.

El servicio de mantenimiento lo sigue llevando –prácticamente desde el inicio– Moto Bazar. Lo hace de forma provisional, dado que la administración local apunta a que una vez que el departamento de Informática del Concello revise los pliegos en cuanto al funcionamiento del sistema operativo, el servicio de mantenimiento saldrá a concurso público.



Cabe recordar que el VaiBike es –junto al servicio de recogida de basura y el de Axuda no Fogar– uno de los contratos más caros suscritos por el Concello de Vilagarcía. En el verano –como así muestran los datos oficiales– es cuando más se utilizan las bicicletas. Desde el Concello hacen referencia –por ejemplo– al pasado 6 de agosto cuando se registraron un total de 36 préstamos en solo una jornada. El servicio del VaiBike no es algo ideado por este gobierno. De hecho existió hace años con el bipartito en Ravella, pero tampoco acabó de despegar. La apuesta de Ravella sigue siendo, en todo caso, mantenerlo y revitalizarlo.