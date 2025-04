El Vaibús se asienta en Vilagarcía con más de 4.000 recargas y 129.424 viajes a lo largo del año pasado

Potenciar el uso del transporte público en detrimento del vehículo particular no solo es una de las líneas a seguir tanto por el Gobierno central como por la Xunta de Galicia. Desde hace años el Concello de Vilagarcía firma un convenio con el Grupo Abalo para beneficiar a los vecinos de la localidad y fomentar el uso del bus urbano. Es el Vaibús, que se ha consolidado con el paso de los años y que ahora –según los datos oficiales ofrecidos por el Concello– suma más de 129.000 viajes al año con 4.105 recargas solo en el año 2024. Desde el Grupo Abalo uno de sus responsables, José Manuel García, explica que “pensabamos que con todas as bonificacións en materia de transporte que se foron activando dende outras administracións o servizo ía baixar en usuarios, pero a verdade é que non foi así”. De hecho asegura que “se mantén moi ben o número de recargas e de tarxetas e é un número que se está consolidando, tal e como mostran as cifras”.



De facto es algo que queda patente en los datos ya registrados en el primer trimestre de este 2025. Solo en el mes de enero se realizaron 350 recargas de la tarjeta del Vaibús y un total de 10.636 viajes. En febrero fueron 334 recargas y hubo un aumento de los viajes, que llegaron a 11.117, mientras que marzo finalizó con 341 recargas y todavía más desplazamientos con esta tarjeta, con un total de 12.223.



“O normal é que a xente faga dúas viaxes ao día”, explica García. De ahí que se entienda que muchos de los usuarios utilizan la tarjeta y este servicio para acudir a sus puestos de trabajo.



Desde el Grupo Abalo indican que la clave del éxito “tamén radica en que é moi fácil recargala. Faise no propio autobús, como se sacases un billete e xa está. Iso anima a moita xente a mantela e a evitar os trámites que si che requiren outras opcións”. Se refieren a otras opciones que hay a día de hoy en el mercado como la tarjeta para mayores de 65 años o “para a xente nova”. La burocracia en esos casos es más compleja.



“O habitual aquí é arredor de 300 tarxetas ao mes, máis ou menos e de media. Pensabamos que se ía ir a menos, pero a realidade é que xa hai unha estabilidade”, manifiestan.



Por el tipo de ciudad que es Vilagarcía –conectada por ejemplo con autobús urbano desde el centro a parroquias– un convenio como el Vaibús se entiende que es “o ideal”.



Este programa está integrado dentro del Plan de Mobilidade promovido por el gobierno local de Vilagarcía y que lleva parejo otras propuestas como el VaiBike o el Vaiapé, también en activo.



Este bonobús tiene una tarifa plana que, además, ahora está bonificada en el 50% por lo que “inda sae mellor que antes”. El número de viajes que se puede realizar al mes es ilimitado una vez que aportas la cuota acordada. Las arcas municipales reservan una importante cantidad en los presupuestos de cada año para financiar el Vaibús con el objetivo de reducir los desplazamientos en coche siempre y cuando se pueda conjugar con el autobús, que no siempre ocurre.



En este sentido cabe recordar que tanto los usuarios como los propios grupos de la oposición reclamaron en los últimos meses que se coloquen de forma bien visible los horarios en las marquesinas de autobuses con el objetivo no solo de que los conozcan los usuarios habituales, sino sobre todo en época de afluencia de turistas o visitantes de fuera aquellos que no usan siempre el transporte urbano.