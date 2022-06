La Valedora concluye que el terreno en lid del Campo da Fonte de Faxilde es privado

La Valedora do Pobo acaba de adoptar una resolución respecto al conflicto abierto en Faxilde por unos terrenos en la zona del Campo da Fonte. Según la resolución enviada al Concello esos terrenos son privados, de ahí que se cierre el expediente sin hacer ninguna llamada de atención a la administración local, que defendió en su día la posición de que era una parcela particular y no pública, como denunciaban los vecinos.

Desde Ravella señalan que ellos presentaron la documentación legal que certifica la propiedad privada, mientras que los denunciantes “só aportaron fragmentos de documentos catastrais sen validez en canto á determinación da titularidade”.



La queja promovida por vecinos de Faxilde se fundamentaba en que un vecino había cerrado una parcela apropiándose de unos terrenos que consideraban municipales en el Campo da Fonte y que el Concello lo había permitido.



El conflicto se suscitó a raíz de la firma de un convenio entre los propietarios de los terrenos en cuestión y el Concello, según el cual los particulares cedían 86 metros cuadrados a la administración local a efectos de mejorar los servicios existentes en la zona y proceder a dar cumplimiento a las alineaciones previstas en el PXOM. Para la firma del acuerdo, explica el Concello, la propiedad presentó la escritura de compra-venta de la parcela al anterior titular en el año 2015. Documentación –junto a otra– que confirma la condición de propiedad privada.

El Concello –dicen desde Ravella– también informó a la Valedora de que siempre se atendió a los vecinos y de que el tema incluso se abordó a fondo en un Pleno de la Corporación municipal.