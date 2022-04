La Valedora exige de nuevo a Ravella el informe sobre el Campo da Fonte que solicitan en Faxilde

La Valedora do Pobo pedirá al Concello de Vilagarcía -y después de haber recibido el silencio por respuesta a su primera petición- que remita los informes referentes al Campo da Fonte de Faxilde que los vecinos llevan reclamando ya meses. La Valedora comunica por escrito a la presidenta de la asociación de vecinos, Loli Miramontes, que a finales de marzo el Concello todavía no les había remitido el informe demandado y recuerda que es una obligación legal su envío.



Los vecinos recurrieron a esta figura después de no ver satisfechas sus demandas de información ni en el Pleno ni por otras vías. Cabe recordar que la asociación de vecinos reclama como público un terreno que rodea el denominado Campo da Fonte. Los afectados -capitaneados desde la asociación de vecinos- ven incongruencias entre los datos que figuran en el Catastro, en el Registro de Propiedad y también en el acuerdo de cesión que un particular firmó en su día con el Concello para poder ampliar un camino.



La información que demandan a Ravella tanto los vecinos como ahora la Valedora do Pobo entienden los afectados que podría arrojar luz sobre un conflicto vecinal que se hizo público hace más de un año y que afecta directamente a la titularidad del entorno de la fuente y del lavadero de este enclave vilagarciano.