La Valedora recomienda a Vilagarcía más transparencia en Axuda no Fogar

La Valedora do Pobo recomienda a Ravella más transparencia con respecto al Servizo de Axuda no Fogar. En concreto, y en base a las quejas que llegaron al organismo por parte del familiar de una usuaria, desde el organismo dependiente de la Xunt piden al Concello que se “aclare o prezo que e cobrou polo servizo de libre concorrencia- se foi acorde co previsto na ordenanza e no seu caso se corrixa o que proceda-; e que se indique a causa pola que se suspendeuse o servizo de libre concorrencia, no caso de confirmarse”.

Sin embargo, esta recomendación se hizo a principios de noviembre del año pasado y, en un escrito enviado al denunciante, la Valedora reconoce que no obtuvo respuesta por parte de la administración local. “O Concello de Vilagarcía persiste na súa actitude de non responder”, señala María Dolores Fernández Galiño, que incide en que enviará un recordatorio a Ravella.

El Concello de Vilagarcía, por su parte señala que está trabajando en esta respuesta, “con los medios disponibles y sin dejar de atender las tareas ordinarias de atención social a los usuarios” y que se remitirá en los próximos días, “al igual que en los requerimientos anteriores”.