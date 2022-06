Vallas que se comen plazas de aparcamiento y ciclovías en Vilagarcía

No ocurre desde hace días, sino que es una queja que se viene repitiendo desde hace meses en la capital arousana. Vallas que se colocaron en diferentes puntos de la ciudad para advertir de algún tipo de peligro o proteger ante posibles desprendimientos se han quedado prácticamente ancladas en espacios que son necesarios para el tránsito seguro de peatones. Así pues un paseo por el centro urbano deja entrever espacios comidos por estos elementos a los peatones. En Rey Daviña –justo al lado de la oficina de Correos– las vallas parecen ya parte del decorado y en el espacio que resguardan la vegetación campa a sus anchas. Una imagen que no gusta ni a vecinos ni a visitantes teniendo en cuenta que es una de las principales calles comerciales de la localidad. Ocurre algo parecido en la confluencia de la Praza da Independencia con la calle Arcebispo Xelmírez, también en pleno centro. El agravante ahí es que no se trata de una zona peatonal, sino de la acera que queda mermada en espacio y, a mayores, con las vallas comiéndose dos plazas de aparcamiento. En su interior restos de basura y hierbajos a escasos metros de dos supermercados y varias tiendas. A pocos metros, en la calle Fariña Ferreño, las vallas también protegen de posibles desprendimientos de un edificio ubicado justo al lado. Eso sí, la acera es prácticamente inexistente y las vallas las han colocado en el medio de una ciclovía que, de esta forma, queda inservible para el propósito para la que fue concebida. Estampas así se repiten no solo en el centro, sino también en Carril y Vilaxoán donde hay vallas que llevan más de un año en el mismo sitio sin que se haya adoptado una solución al respecto. El retraso de comunidades a la hora de gestionar arreglos de fachadas dilata aún más el proceso.