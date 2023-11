Varela advierte de un encarecimiento del servicio de Axuda no Fogar y exige a la Xunta más financiación

A tan solo unas semanas de que expire el contrato del servicio de Axuda no Fogar en Vilagarcía el alcalde de la localidad, Alberto Varela, advierte que este se va a encarecer y que –sin más ayuda de la Xunta– muchos concellos van a tener dificultades para poder ofrecer las horas extraordinarias. “Estamos traballando nos pregos do próximo contrato, que sairá en breve a licitación e sabemos que se vai encarecer, como xa o están facendo outros servizos”, manifestó el regidor socialista. De ahí que se mostrase especialmente incisivo con la Xunta de Galicia a la que exige “máis financiación para soster un servizo que para nós, é fundamental, e que se se encarece imos seguir prestando en todas as súas condicións si ou si, pero sen máis financiación teremos que sacalo doutro lado”. De hecho Varela no solo habla como alcalde de la capital arousana, sino también como presidente de la Fegamp. “Sei que hai concellos que están neste mesmo problema e que xa tiveron que renunciar ás horas extraordinarias. Vilagarcía afortunadamente non está nese punto”, indicó.



El contrato del SAF expira a finales de este mes de noviembre y, de momento, nada se sabe de las características que este tendrá. Eso sí, el alcalde asegura que estará listo en tiempo y forma.

Añadió además al respecto que “o que ten que ter claro a administración autonómica é que isto non pode seguir subsistindo con contratos precarios, sendo como é o SAF un dos servizos máis demandados”. Respecto del pliego y contrato todavía en vigor en la capital arousana –y que fue criticado en más de una ocasión tanto por la plantilla como por los partidos de la oposición– el regidor socialista sacó pecho y apuntó a que “recibimos no seu día a felicitación dos sindicatos e esperamos que no próximo vaia ser o mesmo”.

Varela lamenta que “o peso da financiación recaia sempre nos concellos cando non é un servizo da súa competencia”.



El funcionamiento del Servizo de Axuda no Fogar siempre ha estado en el punto de mira en Vilagarcía, sobre todo porque hay partidos de la oposición que en reiteradas ocasiones han solicitado su municipalización. Algo que el propio PSOE rechaza de forma tajante al entender que es un servicio que no deben financiar ellos y que, por lo tanto, no debe suponer una carga extra para las administraciones locales.

En todo caso es uno de los contratos más importantes que debe sacar a licitación el gobierno local, de ahí que con la caducidad a la vuelta de la esquina esté en el punto de mira para conocer las características del pliego.