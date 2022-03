Varela aprueba su presupuesto con críticas duras de la oposición a su “falta de xestión”

El gobierno de Vilagarcía sacó adelante sin problemas el presupuesto para este año 2022. Lo hizo por la mayoría holgada con la que cuenta en el Pleno, pero también gracias a la abstención de los ediles de Podemos y Ciudadanos en una sesión en la que, por la contra, En Común y Partido Popular emitieron un voto negativo. El debate político se polarizó en dos extremos. Por una parte el ejecutivo socialista -primero a través de la portavoz, Tania García, y luego con el alcalde, Alberto Varela - defendió la premisa de que es el presupuesto con el “maior gasto social da historia de Vilagarcía” y que evidencia “un modelo baseado non só nas cousas que se poden ver, senón en non deixar a ninguén atrás”. Un punto en el que discreparon, y mucho, todos los partidos de la oposición. Todos coincidieron en censurar al gobierno socialista por el bajo grado de ejecución del Presupuesto del año anterior. Precisamente fue así como el portavoz de Ciudadanos, David Oliveira, inició su intervención, aunque centró principalmente sus críticas en el hecho de que una gran parte de los ingresos que prevé el gobierno municipal este año “se sustraen dos petos dos cidadáns e das economías familiares”. Oliveira puso datos sobre la mesa y se remontó al año 2010 para indicar que en aquel entonces -de media- pagar el recibo del IBI costaba unos 252,44 euros, mientras que esa cifra a día de hoy casi se duplica hasta los 403,4 euros. “É un saqueo aos veciños”, apuntó al mismo tiempo que pidió a Ravella “contención no gasto corrente”.





La portavoz de Podemos, María de la O Fernández, lamentó que las cuentas se presentasen “fóra de prazo” y que en ningún momento hubiese intención de dialogar de forma clara con la oposición. De nuevo fue con su intervención cuando volvió a salir la falta de ejecución en las inversiones. “Suponse que o primeiro mandato é para sentar as bases e o segundo para desenvolver o seu proxecto e vostedes pola contra van para atrás, coma os cangrexos. Cada vez cóstalles máis adxudicar proxectos e executalos”.





Fernández afeó el hecho de que el ejecutivo de Alberto Varela vuelva a recurrir a una operación crédito para llevar a cabo inversiones cuando todavía “non foron quen de executar as do ano pasado”. Un aspecto sobre el que ahondó de forma más detallada el portavoz de Vilagarcía En Común, Juan Fajardo. Fiel a su personal retórica el izquierdista habló de los “tres pecados capitais sobre os que incurre este orzamento” criticando que llegan fuera de plazo, que el gobierno no tuvo intención de negociar y que es “un documento absolutamente irreal”. Fajardo lamentó que “nós fixemos alternativas e non se tiveron en conta como a de realizar un plan de emprego ou a de incrementar as becas para os estudantes”.





Los argumentos del Partido Popular -pese a las diferencias ideológicas evidentes con Fajardo- fueron en la misma línea. Ana Granja lamentó que “sigamos pidiendo más créditos cuando somos incapaces de gastarlos y nos seguimos endeudando cuando nos faltan por ejecutar el 60 % de las inversiones del año pasado. Habló del IBI urbano y también del rústico. “En 2010 se pagaban 8 céntimos y ahora son 7 euros”.





La situación económica

En debate sobre los presupuestos no estuvo exento de menciones a la situación social y económica que se está viviendo en estos momentos a nivel global. Fue precisamente este el dato que usó el gobierno local para vender un gasto social que la propia Tania García apuntó como que “pode modificarse ao longo de todo o ano precisamente porque estamos nunha situación incerta como xa nos anos anteriores o sufrimos cunha pandemia mundial”.





Al alcalde, que fue el encargado de cerrar el pleno con su intervención final, le molestaron especialmente las críticas del PP sobre el IBI y el exregidor Tomás Fole volvió a salir a relucir en la sesión para recordar Varela que “foi el o que pediu a revisión catastral, non nós”. Teniendo en cuenta que apenas queda un año para las elecciones municipales hubo pullas políticas tanto por parte del ejecutivo como de la oposición. Mientras que el alcalde ironizaba sobre Feijóo y sus polémicas declaraciones sobre la bajada de los impuestos el resto de los portavoces lo acusaban de promover “moitos titulares, pero poucas cuestións concretas”. Incluso hubo una advertencia de Fajardo: “Gago tamén pensaba que non ía perder a maioría e ao final aconteceu. Tomen nota”.